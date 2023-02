Cuatro ofertas para la obra de protección contra inundaciones

SANTA CLARA DE SAGUIER.- Tal como se había anticipado, ayer, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, llevó adelante la licitación de las obras de defensa urbana en esta localidad. La obra propuesta busca optimizar el funcionamiento de los canales ubicados en el pueblo, el cual transporta los excedentes pluviales de aproximadamente 12 km2 de superficie, provenientes de la zona urbana de la ciudad y de la zona rural ubicada al sur este.

El acto licitatorio fue encabezado por el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, quien estuvo acompañado del presidente comunal de Santa Clara de Saguier, Sebastián Rancaño; el diputado nacional, Roberto Mirabella, y el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo.

Al respecto, Gioria explicó que "si bien el presupuesto oficial de la obra es de $178 millones, data del mes de agosto. Actualizado, el monto redeterminado asciende a los $240 millones de pesos". También agregó que la obra es un "reacondicionamiento de los canales, urbano y rural. Son 9.100 metros que van a ser acondicionados y se sumarán 14 alcantarillas".

Por su parte, Rancaño mencionó que "hoy estamos ante una emergencia de sequía y plantear una obra como esta, tiene que estar más que claro, que es la manera responsable de atender las cosas. Esta obra hace mucho que se viene planteando, gestionando y que no es una obra que se pueda definir de un día para el otro. Sin el acompañamiento de la provincia, sin el recurso económico, esta obra sería imposible para Santa Clara de Saguier, por eso estamos agradecidos".

A su turno, el senador Calvo destacó el compromiso del gobernador Omar Perotti de acompañar con obras a quienes producen: “esta obra la venimos gestionando desde hace mucho tiempo, y viene a llevar tranquilidad a los vecinos, porque estamos hablando de una protección urbana que mejorará sustancialmente el drenaje de los excesos pluviales, en caso de stress hídrico o abundantes lluvias en la región”.

Finalmente, el diputado Mirabella valoró: “Estas obras son claves para el desarrollo de la comunidad. Cuando se terminan no se ven más, pero sin dudas, le mejoran la calidad de vida a la gente”. Y añadió: “Me parece central la decisión del gobernador Omar Perotti, y llevar obras a cada rincón de Santa Fe, para igualar oportunidades y generar arraigo. Y así, una persona que nace en Santa Clara de Saguier, tenga las mismas oportunidades que otra que nace en Rosario, Casilda, Los Amores, Intiyaco o Rufino. Que tenga la posibilidad de acceder a la salud, la educación, trabajo y pueda desarrollarse libremente”, concluyó.



LAS OFERTAS

En esta oportunidad, se presentaron cuatro ofertas, de las cuales una fue desestimada por no presentar oferta económica. Las tres restantes fueron las siguientes: la primera oferta correspondió a Resicom Ingeniería Ambiental SRL que cotizó la suma de $215.238.224,68; la segunda firma oferente fue Romano César Atilio que propuso la suma de $232.054.417,95; mientras que la tercera y última oferta válida fue Pirámide Constructora SA que cotizó la suma de $320.304.156,75.



LAS OBRAS

La obra consiste en la construcción de 14 alcantarillas y el acondicionamiento de 9.100 metros de la sección de los canales urbano y rural y la limpieza en todo el tramo considerado. Como obra complementaria se proyecta la instalación de módulos de hormigón armado en las alcantarillas existentes que no tengan la capacidad de descargar los caudales de diseño calculados en el estudio hidrológico. Como alcantarillas de hormigón armado in situ para los cruces de las rutas provinciales.