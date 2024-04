Políticas de niñez: renovaron convenios

RAMONA. - Con eje en la consolidación de los Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes que funcionan en Municipios y Comunas de todo el territorio provincial, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano renovó los convenios con las administraciones locales, entre ellas la gestión del presidente comunal, José Barbero.

En el marco de su política social, el gobierno provincial ha incrementado considerablemente los recursos asignados a este Programa que contribuye de manera concreta y efectiva a que cada comunidad aplique políticas públicas específicamente atinentes a ese sector y ajustadas a las característica socio-comunitarias de realidad particular.

El acto desarrollado en el teatro de Luz y Fuerza de la ciudad capital contó con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Victoria Tejeda quienes destacaron el desarrollo de herramientas que contengan y garanticen su integridad psicofísica, el acceso educativo y el cuidado de su salud. En el caso particular, los fondos financian el funcionamiento del Gabinete Psicopedagógico que despliega las acciones correspondientes al primer nivel de intervención atendiendo especialmente las necesidades educativas y socio-familiares.



Visita del Director de Turismo

Tal cual estaba previsto, y en la continuidad de los eventos programados para la celebración del trigésimo aniversario del Museo Histórico Comunal, se concretó una jornada de promoción y difusión que contó con la presencia del director Provincial de Turismo Franco Arone y la Responsable del Área de Calidad, Educación y Formación Laura Suasnabar y permitió a los participantes conocer los atractivos de la propuesta.

En primer lugar, en el complejo museológico se recorrió cada una de las salas con los personajes vivientes caracterizados de ocasión y el atrapante relato de los guías, en una experiencia irrepetible que transcurre entre tradiciones, costumbres, sensaciones y sabores distintivos. Para finalizar, un sensacional asado campero con relato de leyendas y antiguas usanzas de los primeros habitantes de nuestras tierras, con el inmejorable cuadro que ofrece el establecimiento El Vasquito y su contexto natural.

Esta inédita experiencia se evalúa como altamente eficaz en el cumplimiento de los objetivos pautados, habiendo logrado dar a conocer la oferta diseñada entre funcionarios del área, operadores y periodismo regional para que, cada uno desde su ámbito, la valore y replique.



Acuerdo para retención de motovehículos

Junto al coordinador Operativo del Ministerio de Seguridad en el Departamento Castellanos Eduardo Cosentino, José Barbero refrendó un acuerdo mediante el cual, por aplicación del Decreto Nº 460/22, la autoridad policial, en operativos de identificación desplegados en el ejido urbano, podrá disponer la retención preventiva de motovehículos cuando sus conductores no puedan acreditar titularidad del dominio, legítima posesión o autorización de uso.

Esta normativa, en sus considerandos, establece que, siendo que la retención preventiva de un rodado es potestad exclusiva de los municipios dentro de sus distritos, corresponde esta delegación con la que se intenta contribuir al mantenimiento del orden público, la paz social, la preservación de la seguridad pública y la prevención del delito.

En la ocasión, además, ambas autoridades, analizaron las necesidades y recursos que demandan las fuerzas policiales para el resguardo integral de la seguridad pública en beneficio de la calidad de vida de todos los ramonenses.



Campaña de castración

Siguiendo con su recorrida regional y en vísperas de la celebración del Día del Animal, la localidad recibió el quirófano móvil de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos para poder concretar esterilizaciones de caninos y felinos.

La medida forma parte de la política de abordaje integral de la salud animal que incluye desparasitación, vacunación y castración masivas con la que se protege el derecho de estos seres vivientes a su salud y dignas condiciones de vida.

En esta ocasión se efectuó la intervención de 10 mascotas, dando continuidad a la campaña que desde hace años sostiene el gobierno municipal, con la colaboración permanente de las Dras. Natalia Gastaldi y Carolina Tesio.



Gestiones por obra de cloacas

En las oficinas del Ministerio de Obras Públicas, el mandatario ramonense concretó una audiencia con Leonel Marmiroli, secretario de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, subsecretaria de Programación y Abel Siebenhaar, director de Agua y Saneamiento, al efecto de informarse de los avances que registra el procedimiento administrativo que lleva adelante la cartera provincial con el propósito de acordar la continuidad de la de desagües cloacales.

Los funcionarios provinciales detallaron las instancias aplicadas para garantizar su conclusión y puesta en funcionamiento, a pesar de las dificultades que presentan las distintas variables del mercado de la construcción y demás parámetros macroeconómicos que impactan fuertemente en intervenciones de esta magnitud.

Barbero, por su parte, reiteró el interés de su gestión en la resolución del proceso y la necesidad de otorgar previsibilidad y sostenibilidad al ritmo de labor, considerando la importancia que dicho servicio traerá para la salud pública y calidad de vida de los vecinos.