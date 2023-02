Alberto Fernández convocó a una mesa electoral en el FDT

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández lanzó el llamado a la conformación de una mesa de armado electoral del Frente de Todos.

Lo hizo mediante una carta abierta que firmó como titular del PJ y desde donde aclaró que su intención es debatir con los distintos referentes que confluyen "con miradas diversas en el peronismo" reglas electorales de unidad y no medidas gestión.

"Como presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año", inicia el documento que volcó además en sus redes sociales.

En la misma línea y tras los reclamos del kirchnerismo y el Frente Renovador, se mostró expectante con el funcionamiento del espacio y abrió la puerta a la incorporación de más sectores al espacio.

"Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país", sostuvo.

Asimismo, detalló que los gobernadores e intendentes "deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos", aunque no determinó fecha ni lugar del primer encuentro.

"Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria", explicó sin mencionar a la vicepresidenta Cristina Kirchner ni al ministro Sergio Massa, aunque sí nombró a la fuerza que conduce.

Se trata de un pedido que encabezó el diputado Máximo Kirchner y que encontró lugar también en Massa, para la puesta en pie de una instancia en la que participen representantes de todas las fuerzas y sirva para dialogar y acordar cuestiones.

Después de varios meses, el mandatario optó por aceptar en tanto y en cuanto se limite a discutir y trazar el armado electoral y no cuestiones que hacen a su gestión.

"Estos desafíos nos obligan a trabajar para que nuestro Frente se consolide alrededor de un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo. Un país que recupere tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos", completó Fernández en el marco de la oficialización del llamado.

A pesar de las críticas al interior del Frente de Todos y del fuego cruzado, el oficialismo se ordena detrás de la idea de rechazar la vuelta de Juntos por el Cambio al Gobierno y así quedó expresado en el comunicado que argumenta la creación de la instancia.

"No queremos que la Argentina vuelva a un pasado de persecución de opositores, de endeudamiento, de fuga de sus capitales, de caída de los salarios y de desindustrialización como el que padecimos durante el gobierno de Juntos por el Cambio", explicó el jefe de Estado.

La oficialización llega luego de que la portavoz Gabriela Cerruti contará en la habitual conferencia de prensa de los jueves que el Presidente "analizaba" la opción.