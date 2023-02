En Córdoba, Belgrano derrotó a River

Belgrano venció a River por 2 a 1, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que disputaron ayer por la segunda fecha de la Liga Profesional.

El conjunto cordobés tomó la iniciativa desde el comienzo y fue el que más inquietó en el primer cuarto de juego, pero River tuvo las ocasiones más claras después de ese tramo.

Sin embargo, al minuto 38, Ariel Rojas envió un preciso centro desde el sector izquierdo para que Pablo Vegetti ponga en ventaja a Belgrano.

Ya en la segunda parte, los de Núñez salieron decididos a buscar el empate pero, a los 22 minutos, nuevamente el capitán del equipo cordobés marcó y puso el 2-0 tras un error en la salida del visitante.

A los 35, tras un pase atrás de Esequiel Barco, "Nacho" Fernández le dio de primera y colocó la pelota al primer palo de Nahuel Losada para anotar el descuento.

El equipo de Nuñez mostró algunos altibajos y fallas en defensa, que a la postre determinaron su caída, la primera desde que Martín Demichelis es el nuevo entrenador.

Salvo algunas apariciones fugaces de Fernández, el conductor de River, o los intentos de Solari para desequilibrar, el rendimiento colectivo de River no fue bueno, contra un oponente muy entusiasta, que supo cortarle los circuitos de juego.



OTROS RESULTADOS: Sarmiento 3 vs Barracas Central 5, Arsenal 1 vs Estudiantes 1, Lanús 2 vs San Lorenzo 1, Argentinos 1 vs Racing 0.



Belgrano 2 - River 1



Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Yael Falcón García.

VAR: Diego Abal.



Belgrano: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Erik Godoy, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano, Lucas Diarte; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Ariel Rojas, Ulises Sánchez; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Gol en el primer tiempo: 38m. Vegetti (B).

Goles en el segundo tiempo: 22m. Vegetti (B); 35m. I.Fernández (R).



Cambios en el segundo tiempo: 21m. Salomón Rondón por Miguel Borja (R) y Esequiel Barco por Rodrigo Aliendro (R); 26m. Franco Alfonso por Milton Casco (R); 29m. Francisco Oliver por Nicolas Meriano (B) y Guillermo Pereira por Bruno Zapelli (B); 36m. Joaquín Susvielles por Pablo Vegetti (B), Iván Ramírez por Ariel Rojas (B) y Lucas Beltran por José Paradela (R); 39m. Diego Novaretti por Ulises Sánchez (B).