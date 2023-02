Operativos de seguridad vial durante enero

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local, a través de sus redes sociales, se hizo saber que durante el mes de enero se llevaron adelante operativos de control en conjunto con el personal de la GUS, policías de la Comisaría Tercera, GOT, AIC, y guardia Los Pumas, en distintas partes de la ciudad.

En tal sentido se puntualizó que fueron realizados 39 operativos. Se labraron 272 actas, entre ellas: retención de motos y autos, y control de alcoholemia, de las cuales hubo un total de 15 alcoholemias positivas

Desde la Municipalidad se recomienda tener responsabilidad para circular dentro de los parámetros que exige la Ley Nacional de Tránsito, para el cuidado de todos los ciudadanos.

Normas de seguridad vial:

*Uso del casco para circular en moto - vehículos.

*NO usar el teléfono celular mientras conduce.

*Si conducís NO tomes bebidas alcohólicas.

*Usa el Cinturón de seguridad.

*Llevar toda la documentación reglamentaria.