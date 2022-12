Buen inicio para Los Pumas 7s en el Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s vencieron a Kenia por 19 a 5 en su debut en el Seven de Ciudad del Cabo. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron superiores al elenco africano y volverán a jugar en la madrugada de este sábado ante España, a las 3:45. El último partido de la zona clasificatoria será también el sábado ante Nueva Zelanda, a las 9:48. Todos los encuentros del certamen podés seguirlos en vivo por Star+.

Argentina comenzó con el pie derecho y obtuvieron un trabajoso triunfo ante Kenia. El seleccionado nacional hizo uso de todo el ancho de la cancha y encontró por el costado derecho a Agustín Fraga que marcó su primer try del día (5-0). Dos minutos más tarde, un imparable Matías Osadczuk arrastró varias marcas y dejó sólo a Fraga para que llegue al ingoal por segunda vez en el día; Tobías Wade acertó a los palos y Los Pumas 7´s se fueron al descanso en ventaja por 12-0. Las dos conquistas de Agustín Fraga le dieron a los dirigidos por Santiago Gómez Cora una ventaja vital para marcar el ritmo del partido. A pesar de que el conjunto africano intento reaccionar con un try de Denis Abukuse, Los Pumas 7's tendrían la última palabra con el gran try de Juan Manuel Molinuevo (primero en el Circuito) desplegando todo su talento, en la última jugada del encuentro. Alejo Lavayén convirtió a los palos y selló su triunfo por 19-5.