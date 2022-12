Macetas y mojones para ampliar el área peatonal en bulevar Santa Fe

Los rafaelinos que ayer circulaban por el corazón de bulevar Santa Fe se sorprendieron al advertir la colocación de macetas y bolardos de color negro frente a los locales de Cyrano Bar y de Confitería Tres56, es decir a la altura del 300.

"En esas dos cuadras prácticamente no se va a poder estacionar. Habrá dársenas de carga y descarga en las esquinas, los bares absorben el espacio del estacionamiento, vamos a utilizar mesas y sillas para embellecer el paseo del centro, para renovar el formato. Este miércoles se colocarán las plantas en las macetas y quedará todo listo justo antes de la inauguración de la refuncionalización de los canteros centrales, que será este jueves por la noche junto al nuevo arbolito de Navidad", expresó Esteban Dalmasso, de Cyrano.

"Las macetas y los bolardos son sistemas de protección y de separación entre área peatonal y de tránsito vehicular. La idea surgió a partir de reuniones con Lisandro (Sassia), de 356, y su arquitecto para encontrar una forma en la que podamos hacer un cambio positivo a la estética. Y claro nos inspiramos en lo que se hace en sectores de Recoleta o Palermo en Buenos Aires. En un momento también se sumó la Municipalidad para autorizar este cambio", agregó el reconocido empresario gastronómico.



“EMBELLECER EL MICROCENTRO”

A través del encendido del árbol de Navidad que se dispondrá en los primeros canteros, este jueves a las 21:00, quedará inaugurada la obra de remodelación de los mismos situados en el bulevar Santa Fe. Este proyecto urbano realzará el microcentro de la ciudad de Rafaela, generará competitividad comercial y un mejor aprovechamiento de dicho espacio.

Al respecto, Dalmasso manifestó que “esta obra significa un avance muy importante para nosotros y para la ciudad. Vino a embellecer el microcentro que estaba un poco olvidado. Queda y quedará muy lindo. Es un proyecto bello”. Y agregó que para contribuir a la obra, fue muy importante el apoyo público-privado al sostener que "todo esto no se hubiese construido si no hubiera una interacción entre comerciantes y Gobierno. Está muy bueno y ojalá se repita en el resto de los bulevares y de la ciudad porque vale la pena embellecer Rafaela”.

Por su parte, Lisandro Sassia, representante de Tres56 Bar, agregó: “Tengo la misma mirada que Esteban desde el punto de vista de embellecer el centro y cuidarlo, ponerlo más lindo para que la gente otra vez vuelva como en los años '70 y '80”.

Por último, aseguró: "Esta obra también aporta a la seguridad de quienes vienen. Con el arquitecto (Juan Cruz) Auce, estuvimos en todos los detalles. Formamos el dibujo de estos canteros y después el tema de la seguridad para que la gente esté cómoda, luzca lindo y se pueda utilizar”.



PENDIENTES

El intendente, Luis Castellano, anticipó que en los primeros meses de 2023 enviará al Concejo el proyecto de ordenanza para autorizar la obra de reconversión de las veredas de bulevar Santa Fe. En tal sentido, en la agenda de comerciantes y frentistas ya figura el 3 de enero como la fecha como para "empezar a trabajar en la búsqueda de consensos" para que todos acepten las reformas.

En este contexto, otro desafío será "bajar la velocidad al bulevar Santa Fe" para estar en línea con el concepto de paseo. Quizás sobre elevar las sendas peatonales en todas las esquinas tanto sobre el bulevar como en las calles perpendiculares sea el comienzo de la solución, además de una campaña de tránsito, educación vial y control.

Y el otro gran problema a resolver que resiste las acciones del Municipio está en las aves. No es posible pensar en colocar nuevas veredas si en dos días estarán deterioradas y manchadas por la caca de los pájaros.