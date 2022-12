Concientización: se realizó una actividad de prevención del cáncer bucal

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal que se conmemoró ayer, en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" se desarrolló una actividad especial de promoción con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad, y las maneras que hay de prevenirla. Profesionales odontológicos entregaron a las personas que iban ingresando folletos que abordaban el tema, a su vez que les explicaban y evacuaban sus dudas.

Cabe mencionar que el día de esta conmemoración fue establecido en el 2016 a través de un decreto presidencial, en coincidencia con el de la Federación Odontológica Latinoamérica.

Con respecto a la actividad local que originalmente iba a desarrollarse en la plaza 9 de Julio, pero a raíz de las altas temperaturas se decidió hacerla en el hall de entrada del nosocomio, estuvieron a cargo el director del Hospital Dr. Emilio Scarinci, su jefe de Odontología el Dr. José Luis Peyrade, sus vicedirectoras Dra. Carla Massano y la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Myriam Villafañe, la coordinadora Regional de Salud de Rafaela, Eter Senn, el subsecretario de Salud, Dr. Diego Lanzotti, profesionales del servicio de odontología de la institución, y de centros de salud de la ciudad.

Alrededor de las 9:30 comenzó la actividad que luego se extendió a los pacientes que se encontraban esperando en los pasillos del Hospital, finalizando alrededor de las 12 h. Junto a los folletos que informaban cómo evitar el cáncer bucal y las señales a tener en cuenta, venía anexado un cepillo de dientes de obsequio a fin de incentivar la limpieza bucal de las personas.

En diálogo con diario LA OPINIÓN, Peyrade comentó: “Como todos los años, hacemos una campaña de prevención de cáncer bucal en la fecha establecida por un decreto presidencial; hacemos algún evento para promocionar su prevención”.

En cuanto a la atención odontológica que se brinda en el Hospital, Peyrade informó que todos los días hay un grupo de profesionales que hacen la atención diaria de odontología general y de urgencias. Por otro lado, hay días en los que se atienden especialidades de endodoncia, cirugías, y también se trabaja con turnos programados la atención de pacientes con capacidades diferentes.

Respecto a los casos de cáncer bucal que se registran en Rafaela, el jefe de Odontología expresó que "mes a mes se suman uno o dos casos". Algunos ya con casos con cáncer declarado, a otros le hacen un diagnóstico precoz, y en ambas situaciones, los derivan al hospital Iturraspe de Santa Fe o al CEMAFE (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe). “Nosotros hacemos como el diagnóstico precoz. Cuando vemos alguna mancha o alguna evidencia que podemos considerar que sea un cáncer, una vez realizado el diagnóstico inicial acá, derivamos a los pacientes a Santa Fe”, informó.

En cuanto a las edades, dijo que las personas suelen tener, en promedio, entre 50 y 55 años. Generalmente son pacientes fumadores, tienen alto nivel de alcohol o presentan muy mala higiene oral. "Los últimos casos que vimos son personas que estaban muy expuestas al sol por el trabajo o eran fumadores", comentó.

Por todo ello, Peyrade aseguró que "se torna fundamental la prevención y promoción a través del diagnóstico precoz, el autoexamen y los hábitos saludables".



SOBRE EL CÁNCER BUCAL

El cáncer bucal es una enfermedad que afecta a la boca, y es causado por un crecimiento anormal de células, y en ocasiones puede generar metástasis. Esta patología se presenta con más frecuencia de lo que pensamos. En Argentina se diagnostican alrededor de 3000 casos nuevos por año. Las lesiones pre cancerosas pueden localizarse en cualquier parte de la boca: mandíbula superior e inferior, encías, dientes, paladar, mejillas, lengua, y piso de la boca.

En cuanto a los factores que predisponen su aparición, el consumo del tabaco está asociado a la enfermedad en un 93% de los casos, también la exposición al sol, el consumo de alcohol, irritantes bucales como prótesis mal adaptadas, dientes filosos, o restauraciones dañadas.

Con respecto a las señales de alerta, hay que tener en cuenta el cáncer bucal no duele al inicio, y causa molestias mínimas. Algunos de los indicios pueden ser: heridas o úlceras de más de 15 días, manchas blancas, rojas, marrones o negras que no se desprenden, abultamientos irregulares, y dificultad para hablar, tragar y mover la lengua.

En caso de presentar alguno, es aconsejable no demorar la consulta al odontólogo.