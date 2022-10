“Muchos lo tomaron como una despedida pero sólo fue un agradecimiento para la gente”

Previo al último partido de la temporada 2022 en la Primera Nacional, Claudio Bieler les trajo algo de ‘tranquilidad’ a los cremosos. Ocurre que el goleador había publicado en sus redes sociales un mensaje que muchos de sus hinchas lo tomaron como una posible despedida.

“Muchos lo tomaron como una despedida pero solo fue un agradecimiento para la gente”, señaló en rueda de prensa el delantero, que explicó: “Ese ‘gracias’ que puse fue por todo el aguante que nos hicieron en una campaña mala. Agradecerle al club por todo lo que me brindó este año, a los directivos, a los compañeros. Es una forma de agradecimiento, terminar salvando la situación en la que estábamos”.

Y es verdad… no fue un año sencillo para nadie por Alberdi y el capitán lo sintió mucho: “Fue una situación complicada, nadie sabe lo que pasamos en el día a día, solo nosotros, nuestras familias, no es lo que queríamos pero sacamos adelante una situación complicada que pudo haber sido mucho peor”.

Sobre sus ganas de seguir en el 2023, el ‘Taca’ señaló: “Todavía no pienso nada. Quiero terminar de la mejor manera el torneo y esperemos que sea con los tres puntos en casa. Después quedará en manos de los directivos, del entrenador para lo que va a ser el año que viene”.

En relación al juego de este sábado a las 15hs ante Riestra, Bieler manifestó: “Va a ser un partido muy difícil, tenemos que tratar de cerrar con los tres puntos, nuestra gente se lo merece, estuvieron mucho más en las malas. Esperemos devolverles eso con una victoria. De local nos hicimos fuertes, no pudimos ganar de visitante, queda eso pendiente pero no podemos mirar para atrás, uno siempre quiere ganar, fue algo que no pudimos resolver y por suerte de local pudimos sacar adelante la situación en la que estábamos que era muy complicada. Esperemos terminar de la mejor manera el fin de semana”.