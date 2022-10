Piden explicaciones a ASSA por la demora en la ampliación de la planta depuradora

La iniciativa en cuestión le solicita a la Jefatura del Distrito Rafaela de Aguas Santafesinas S.A. que “explique los motivos de la demora en la adjudicación de la obra correspondiente al cuarto módulo de tratamiento de líquidos cloacales”, pidiendo, a su vez, que se “informe en qué instancia se encuentra el proceso de adjudicación”.

El demoprogresista señala que se trata de una obra conjunta entre el gobierno nacional y provincial, con financiación del Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanitarias (ENOHSA), a partir de un proyecto diseñado por Aguas Santafesinas SA, que posibilitará habilitar la cobertura del servicio cloacal a 36.000 vecinos de la Ciudad de Rafaela”.

Lo cierto y concreto es que el cierre de la licitación data del 21 de setiembre del pasado año y no se tuvieron más novedades hasta marzo pasado, cuando, según relata Mársico se enteró por los medios que estaban en proceso de preadjudicación. A partir de ahí nada más se supo.



QUE SEPAN

LOS VECINOS

El demoprogresista abrió el discurso recalcando que solo lo movía la intención de “explicarle a los vecinos sobre el estado de ese proceso ante la inquietud que le hicieron llegar”.

En ese sentido recordó que en los barrios: “Village del Brigadier, La Cañada en su totalidad y un remanente del Pizzurno, en octubre los vecinos terminan de abonar la décima cuota. A partir de ahí se realiza una evaluación y con un porcentaje de la recaudación, se decide licitar las obras de cloacas, pero la cuestión es que van a tener todo listo, pero no tendrán donde volcar los desechos cloacales”.

“Sin olvidar -agregó- que este cuarto módulo también va a permitir muchísimas conexiones más y por eso reconozco la importancia de esta obra porque además brindará la estructura para poder conectarse a cloacas a los barrios Monseñor Zazpe, Mora, Virgen del Rosario y un sector del Barrio San José y todo lo que en el futuro venga. En base a todo esto es que hago el pedido para que se le explique a los vecinos que es lo que está pasando”.

Quien tomó el guante fue Senn y arrancó sosteniendo (en obvia alusión a la gestión del Frente Progresista) que “no es por casualidad que están llegando tantas obras a la ciudad sino porque hay una clara decisión política, a la inversa de lo ocurrido doce años atrás que no llegaba ni una a la ciudad”.

De todas maneras, dijo que su bloque “celebra este tipo de proyectos porque permiten llevarle a la ciudadanía información certera sobre por qué no se terminó de adjudicar la obra del cuarto módulo y, tal como lo dijimos en Comisión, el pasado lunes, fue gracias al voto negativo de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación del presupuesto 2022 en el que estaba incluida esta obra. Ahí es donde hay que buscar la causa de por qué todavía no se adjudicó”.



CONTAR

LA VERDAD

En ese sentido apuntó, leyendo recortes periodísticos de diciembre de 2019, que “esos doce diputados opositores fueron: Angelini, Laspina, Núñez, Chumpitaz, Figueroa Casas, del PRO; Barletta, García, Martín, de la UCR; Tejeda, de Evolución Radical; Castets, de Coalición Cívica; y aquí está la gran contradicción porque Estévez y Fein, del Frente Progresista, del mismo partido del Concejal autor del proyecto que ahora pregunta por qué los fondos no llegan”.

Después el Justicialista mostró el detalle de las obras que iba a financiar ENOHSA en todo el país, “información publicada en página web de Presidencia de la Nación, y en él se encuentra la ampliación de la planta depuradora de nuestra ciudad”.

También aseguró que la consulta formulada al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, para conocer el estado de la ampliación de la planta depuradora, “tuvo como respuesta un listado de las obras que habían sido aplazadas por falta de recursos y dentro de ellas estaba el cuarto módulo”.

Enseguida fue enfático y manifestó: “hay que contarle la verdad a los vecinos sobre por qué no tenemos en ejecución tan importante obra para la ciudadanía”.

Luego, el Justicialista mocionó que, “en función de que la licitación es por cuenta del ENOHSA, que el pedido de información sobre el estado de la licitación sea dirigido a ese ente, que también ya hizo la gestión de los recursos para que la ampliación pueda avanzar, en lugar de la empresa ASSA. Esta es la forma de llevar tranquilidad en serio a los vecinos”.

Antes de terminar propuso que en el artículo 3°, que expresa los otros destinatarios que tiene el proyecto, se “incluya a los Diputados nacionales que votaron contra el presupuesto 2022 por el perjuicio que ocasionaron a Rafaela y que acompañen el nuevo proyecto presentado para la ampliación que está incluido en el ejercicio fiscal 2023 de la Nación para retomar las obras licitadas y a licitar”.



“HUBIERA SIDO

IRRESPONSABLE”

Mársico retomó la palabra y le adelantó a su par peronista que no permitiría las modificaciones propuestas y luego desplegó las razones por las que no salió el proyecto de la Cámara baja del Congreso nacional. Recordó que el presupuesto no se votó porque no se convocó a la oposición con la antelación necesaria para su análisis, “porque el gobierno lo quiso sacar a las apuradas a diferencia de hoy que se está negociando con la oposición”

Reconoció que los diputados del Frente Progresista, aunque aclaró que no pertenecen a su partido, no votaron el presupuesto pero fue una decisión que tuvo su fundamento y describió como un despropósito que se hubiera votado un presupuesto que hablaba de un 38% de inflación para este año y hoy ya estamos en 90%. Hubiera sido una irresponsabilidad votar un presupuesto que hoy nos damos cuenta que no existe, que es una ficción total”.

“Lamento que el presupuesto no se haya votado porque quizás la obra ya se hubiera concretado, pero quiero que quede claro que con este proyecto solo he pedido explicaciones para contarle a la gente lo sucedido y nada más”, cerró Mársico.

Finalmente, la votación general terminó dividida con 5 votos a favor de la oposición (PDP y Juntos por el Cambio) y 4 en contra del oficialismo. En la votación en particular de los tres artículos del proyecto se repitió la votación y la iniciativa salió sin modificaciones.



CUATRO

PROYECTOS

Otras tres iniciativas, todas Minutas de Comunicación, del edil del PDP sancionadas en la víspera. Por una de ellas, le pide al Ejecutivo que informe “si se realizan controles municipales, a los fines de verificar el cumplimento de las normas vigentes, sobre los vehículos que trasladan adolescentes y jóvenes a otras ciudades, para asistir a los locales bailables”.

“Se hace este pedido por preocupación que me transmitieron algunos padres”, dijo Mársico y agregó: “tenemos el Código de Tránsito de la ciudad que fija los requisitos para circular y la documentación de vehículo y conductores, como también que el número de ocupante debe guardar relación con la unidad y no obstaculizar el manejo de chofer”.

“No tengo elementos para decir que esto no se cumpla, pero tenemos las herramientas para controlar y por eso ponemos el tema en agenda y esperamos el acompañamiento del Ejecutivo, para no tener que lamentarnos después en la tragedia”, disparó.

Una segunda Minuta, del demócrata-progresista requiere al Gobierno municipal que dé cumplimiento articulado del Código de Edificación, que exige la implementación de los Registros de Constructores e Instaladores y de Empresas Constructoras. Igualmente, pregunta si “se está llevando a cabo el control especificado en el referido de Código con respecto al "Letrero de Obra", con cuanto personal municipal se dispone para realizar esta verificación y de confeccionarse un acta de comprobación de esa constatación, se requiere se envíen las labradas durante el año 2021 y los primeros seis meses del 2022.

La tercera Minuta del edil del Frente Progresista solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a evaluar la posibilidad de colocar una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente en el espacio público "Plaza Barrio el Bosque", en el sector donde se encuentran los juegos para niños y el punto sano, más precisamente en la intersección de las calles Gobernador Aldo Tessio y Sgto. Cabral.

El cuarto proyecto aprobado fue la Ordenanza enviada por el Ejecutivo pidiendo autorización para aplicar un régimen de contratación directa para la compra de cubiertas, debido a que, como consecuencia del proceso inflacionario, no hay oferentes en las licitaciones. Este proyecto sufrió un cambio en cuanto a la extensión en el tiempo de vigencia de la excepción que se redujo de 6 a 2 meses.