Música de Abratte Gruv Project

Nuevamente visitará la ciudad uno de los trompetistas más destacados que dio el Jazz Fusión de nuestro país, quien está radicado en Barcelona hace ya muchos años.

Por segunda vez se sumará al bagaje musical cargado de Soul, Blues y Funk de la agrupación Abratte Gruv Project (liderada por Fernando Abratte, bajista local), que se presentarán este domingo 9 de octubre, en Better Beer Bar, ubicado en Necochea 888.

Será una noche para disfrutar de la improvisación sobre un repertorio 100% instrumental, tanto composiciones propias y clásicos de esos géneros.

La banda estará formada por Gustavo Beck, en guitarra; Federico Bertona, en batería; Nico Previotto, en Saxo; Guillermo Calliero, en Trompeta; y Fer Abratte, en bajo.

Con respecto a este grupo musical, Fernando Abratte comenta: “Abratte Gruv Proyect surge a fines del 2016, partiendo de una necesidad personal en lo artístico y profesional. Siento que luego de más de 30 años de carrera, puedo estar preparado para lanzarme a la aventura de liderar una banda en casi todas las facetas que esto incluye. A veces lo siento una tarea titánica, pero trato de priorizar siempre lo positivo y seguir adelante. Por otro lado, esta etapa me da la libertad de no tener una banda fija y estable. De esa manera también veo la factibilidad de tocar con muchos de los músicos con los que compartí escenarios en el transcurso de tantos años.... Hace más de una década que estoy siempre desarrollando distintas formaciones con las mismas búsquedas musicales, que son una especie de leitmotiv... Funk, Soul, Blues y Jazz rondan sonoramente también en esta formación llamada Abratte Gruv Proyect, y de esta manera es como si todo mantuviera una continuidad y una coherencia en lo estilístico”.