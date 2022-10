Amsafe aceptó la oferta salarial del Gobierno y ya no hará más paros

La asamblea provincial de Amsafe aceptó hoy, por 18.222 votos a favor y 14.774 en contra, la oferta salarial presentada el pasado lunes por el Gobierno y de esa manera quedó superado el conflicto docente marcado por casi 20 días de paro desde principios de agosto pasado.

La principal variable que tuvieron muchos docentes a la hora de votar en las escuelas fue el compromiso del Gobierno provincial de restituir los descuentos efectuados por los días no trabajados, que promediaron los 40 mil pesos pero en otros casos oscilaron entre 60 mil y 70 mil pesos. "No tenemos espalda para aguantar otro mes con descuentos de esta magnitud" reconocieron maestros en Rafaela.

Incluso el jueves pasado, para cerrar un plan de lucha con dos paros de 72 horas durante dos semanas, Amsafe llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe una multitudinaria movilización provincial.

El primer ofrecimiento salarial presentado el 12 de septiembre por la Provincia consistió en un aumento del 31% entre septiembre y diciembre, al que se sumaba un 8% que aún quedaba pendiente incorporar al sueldo de la paritaria acordada en marzo. Es la misma oferta que hoy aceptaron los maestros con una sensación de derrota.

La propuesta completa presentada el lunes pasado por la Provincia es la siguiente:

SALARIO:

● Devolución del total de los importes descontados de los haberes del

mes de septiembre y la no realización de descuentos en los haberes de octubre con

motivo de las medidas de fuerza realizadas.

● Pago por planilla complementaria. El pago de los conceptos de devolución de descuentos

y aumento salarial se efectivizarán el día 14 de octubre de 2022 por planilla

complementaria.

● Un 39% de aumento con relación a valores de febrero 2022, según el

siguiente detalle:

➔ A partir de septiembre 2022 un incremento del 20% (Se adiciona 12% al 8% decretado);

➔ A partir de octubre 2022 un incremento del 7%;

➔ A partir de noviembre 2022 un incremento del 7%

➔ A partir de diciembre 2022 un incremento del 5%.

● Cláusula de revisión: El día 1° de diciembre del corriente año, las partes

se reunirán a los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables

inflacionarias, económicas y presupuestarias.

● Blanqueo del salario: Completar el cronograma iniciado por Decreto N° 293/22 de transformación

en cifras Remunerativas y No Bonificables, de las sumas No Remunerativas y No Bonificables otorgadas en los

años 2020 y 2021, que se efectivizará 100% en el mes de octubre del presente año.

CONDICIONES DE TRABAJO,

Traslados y Concursos:

• Ofrecer a traslado las vacantes de niveles inicial y primario y modalidad especial que se

producen al liberarse al 30/06/2022 las tareas diferentes definitivas.

• Convocar a concurso de ascenso directivo con instancia de formación previa.

• Convocar a concurso en el Nivel Superior estableciendo un orden por carrera.

➔ Creación de 1237 cargos docentes y las horas cátedra necesarias para reforzar la planta escolar.

➔ Mesas Permanentes de Trabajo: Escalafón de suplencias ESI.

SE RATIFICA

1) Para la extensión del Nivel Primario:

• Se crearán horas cátedras Función 41 genuinas. Las mismas serán ofrecidas, en primer lugar, a las maestras

y los maestros a cargo de las secciones respectivas, y en segundo término, a las y los docentes escalafonados

en cada institución. La aceptación por parte de las y los agentes será optativa, no obligatoria.

• La jornada extendida amplía el tiempo escolar de las y los estudiantes a 25 horas semanales, pero no

modifica el régimen laboral docente para el desempeño de las horas de extensión, ni altera los derechos

adquiridos.

• Los directivos recibirán el beneficio de 2 horas cátedras en el caso de los directores de 4° categoría y de 4

horas cátedras en el caso de los directores de 2° y 3° categoría, como reconocimiento a tareas organizativas y

de acompañamiento pedagógico en escuelas con este nuevo formato.

• Las horas cátedras quedan alcanzadas por el régimen de incompatibilidad aplicado a las y los educadores y

su desempeño genera acreditación de antigüedad y el derecho a las licencias aplicables al sector.

• Esta ampliación de jornada, será acompañada con la normativa que resulte indispensable y pertinente.

• La implementación se realizará en forma progresiva habilitando un ámbito de discusión con el sector sindical

en las instancias de planificación de las respectivas etapas.

2) Para el Nivel Secundario:

• Se iniciará un proceso participativo para la modificación del Decreto 817/81 que incluirá espacios de reflexión

y debate con todos los actores educativos.

• El nuevo modelo de la escuela secundaria santafesina, será analizado en espacios institucionales y jornadas

gremiales a partir del segundo semestre, que garanticen los intercambios necesarios para construir consensos

y aportes de los colectivos docentes y estudiantiles.

3) Para la modalidad de educación permanente para jóvenes y adultos:

• Se ofrecerán a titularización todas las vacantes remanentes del movimiento de traslados según lo establece la

convocatoria a concurso.

• En la mesa de trabajo compartida podrán analizarse las situaciones que presenten dificultades a la hora de

cubrir las vacantes que sigan produciéndose en el sector

4) Equipos de Convivencia y de Coros y Orquestas:

• Los agentes que integran los equipos de convivencia se integraran en una línea preventiva de trabajo

institucional en el marco de las políticas socioeducativas que abordan las situaciones complejas que afectan la

dinámica escolar, respetando la especificidad de sus funciones.

• Los agentes que integran los Coros y Orquestas escolares, dependerán administrativamente de la modalidad

de Educación Artística, pudiendo construir sus escalafones con los criterios de esta modalidad, pero

cumpliendo funciones en las escuelas primarias y secundarias.

5) Concurso de Supervisores:

• Se acuerda realizar una convocatoria a concurso de supervisores con oposición que incluya proceso de

formación.

6) Mesas Permanentes de Trabajo:

Para continuar el diálogo de temas pendientes, se establecen Mesas Permanentes de Trabajo, para abordar:

• Reformas normativas, incluyendo el digesto de nivel primario.

• Situación E.E.M.P.A. Nº 1330. Infraestructura escolar.

• Inclusión educativa.

• Creación de cargos y horas.

• Concursos pendientes.

• Formación profesional