Derrota para Las Panteras

Las Panteras cayeron por 3-1, con parciales de 22-25; 25-18; 25-12 y 25-13, frente a Países Bajos por la segunda ronda del Mundial de Vóley de Países Bajos-Polonia 2022.

El seleccionado argentino y las neerlandesas se midieron en Rotterdam por el Grupo E. En el primer set, Las Panteras salieron a comerse la cancha y sorprendieron a Países Bajos, que en ningún momento pudo acomodarse dentro de la cancha y sufrió los ataques argentinos, que terminaron dándole el primer set a Argentina con un parcial de 25-22.

A partir del segundo set, las locales no tuvieron piedad y poco a poco fueron desgastando a las argentinas. Las neerlandesas se llevaron el segundo por 25-18, y lejos de bajar la marcha en el tercero apabullaron a Las Panteras, que no pudieron hacer nada y cayeron por 25-12. En el cuarto set el trámite fue igual: Países Bajos ganó 25-13 y se quedó con el partido.

Las Panteras no tendrán tiempo de lamentarse y deberán dar vuelta la página rápidamente. Hoy, desde las 15.15 hs de Argentina enfrentarán a Bélgica por la segunda jornada de la fase 2 del Mundial de Voley femenino 2022. Luego, se verán las caras con Italia y Puerto Rico.