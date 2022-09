Rafaelinos presentes contra falsas denuncias

En la jornada de ayer se celebró en todo el mundo el «Día Internacional contra las Falsas Denuncias». Pasadas las 17.00, una gran cantidad de gente se reunió frente a la Legislatura de Santa Fe para reclamar por las falsas denuncias de género. Tanto "Verdad y Justicia Rafaela" como "Ni uno Menos", entregaron un petitorio a los legisladores con las firmas de ciudadanos apoyando la iniciativa de una justicia no ideologizada e independiente.



Fechado en nuestra ciudad, el petitorio entregado a los legisladores dice lo siguiente.

"Verdad y Justicia de Rafaela, conformada por familias que sufren el flagelo de las falsas denuncias, tienen el agrado de dirigirse a Uds. a fin de comunicarles que estamos luchando para que no se destruya la familia, que es la célula fundamental de cualquier sociedad que pretenda avanzar y crecer. Hoy todos unidos por el «Día Internacional de las Falsas Denuncias».

"Les recordamos que hemos presentado al senador provincial Lisandro Enrico, el resumen de falsas denuncias de esta agrupación y quién las llevara, la Dra. Susana Riberi. También le informamos que en una semana hemos juntado firmas de ciudadanos que apoyan una justicia independiente sin ideología, ya que la función de los fiscales es investigar y buscar la verdad y no sentimos que sea lo que están haciendo; y los jueces antes de condenar deben leer muy detenidamente las causas, ya que robarle la vida a una persona es muy grave. "Estas notas con firmas han sido presentadas a legisladores, al fiscal regional de Rafaela, Dr. Diego Vigo, a Jueces de Cámara, Concejo Municipal y al Colegio de Abogados, hace muchos meses y de ninguna hemos recibido respuesta.

"Consideramos que la vida y la libertad de una persona, vale mucho para hacernos los distraídos, nadie que no pase por una injusticia semejante puede entenderlo. Una familia queda desamparada, hijos sufrientes y eso no es justo. "¿Qué pedimos? Que se investigue y se busque la verdad real. No puede haber intereses ni económicos, ni políticos, ni sociales que estén sobre el don de la libertad que Dios nos concedió. La Cámara Gesell, es una herramienta que no se utiliza en forma correcta, ni imparcialmente. Debe realizarse con peritos especializados en psicología del Testimonio e imparciales, es decir que no sean del MPA.

"Finalmente les pedimos que colaboren buscando la verdad y nosotros probaremos que el ciudadano de a pie quiere una justicia genuina y no ideologizada. La vida del hombre vale tanto como la de una mujer y deben responder a la justicia ambos, sin privilegios.

"Basta de falsas denuncias y de condenados sin pruebas contundentes. Que se respete la Constitución, su Art. 18 y el Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Sentimos que la sociedad está desamparada. Ustedes tienen las herramientas para que todo funcione, utilícenlas como corresponde para garantizar una justicia sin ideologías.

"Como corolario, saludamos a todos los integrantes del cuerpo legislativo con mucho respeto y atte.", concluye la misiva.