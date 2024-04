Amenazó con atacar a policía rafaelino

En momento que personal del Destacamento Nº 9, se hallaba custodiando la escuela José Pedroni en un sector del barrio 2 de Abril, observó a Santiago I, y a Gabriel I., caminando por la vereda de dicho establecimiento educacional, haciéndolo hacia la esquina de M. Gandhi y M. Cetta.

Al arribar a dicha intersección, comenzaron a invitar a pelear a Gonzalo Sebastián C., de 30 años de edad, afincado en Marchini al 2100, en el momento que los alumnos se retiraban de la Escuela.

En consecuencia, los uniformados se acercaron con el fin de que no se genere un disturbio, en un escenario donde en la calle Brunelli se hicieron presente algunas personas y familiares de los citados, portando palos y piedras.

La situación hizo que se convoquen refuerzos policíacos, y se escuchó a Lucas S. gritarle a un de los policías actuantes que "sin el chaleco no sos nada, te voy a buscar cuando no tengas la pistola, y cuando patrulles en el barrio no te descuides, porque te va a pasar algo", retirándose rápidamente del lugar.

Poco después, en boca de Gonzalo Sebastián C., se escuchó que había salido a tirar la basura, y que escuchó a los hermanos antes citados invitándolo a pelear, por lo que se acercó y les dijo que dejen de molestarlo.

Seguidamente, agregó que experimentó un golpe en el cuello, y que se percató de que un menor al que conoce conoce como "Gero", ha había efectuado un gomerazo, lesionándolo.

Posteriormente, manifestó que Santiago I. lo había amenazado gritándole "tengo un 'fierro' (arma de fuego) en la mochila", aunque no vio nada al respecto, a la vez que hizo saber que no accionaría penalmente por lo ocurrido.

Así las cosas, a Lucas S. se lo notificó del inicio de una causa penal por el delito de resistencia a la autoridad y amenaza. y a Santiago I. por el delito de amenaza.