Nueva muestra en LUOGO galería

Hoy, 9 de septiembre, a partir de las 20:00 inaugura en LUOGO galería la tercera muestra del año, la cual es organizada en forma conjunta con la galería Ankara de Colonia Caroya, con entrada libre y gratuita.

En la exposición, se podrá ver y recorrer la última producción de Silvia; dibujos, objetos y fotografías en diálogo en una gran instalación.

En su obra, Silvia toma como referencia el recorrido poético y conceptual que se produce con el gesto inicial de dibujar una línea, buscando un registro de lo sensible, como un acto de volver hacia dentro de uno mismo. Con el tiempo, esa línea se convierte en algo orgánico y, poco a poco, desde ese acto mínimo y repetitivo, surge el impulso del contacto con lo material. Aparece allí la metáfora de lo que uno hace con lo dado, enhebrar, hilar, cubrir, proteger, cortar, volver a empezar. Representa lo que duele, pero también lo que se eleva y se vuelve etéreo, suspendido en el aire, como un mantra.

La exploración de distintos materiales se ha convertido para esta muestra en algo muy importante, así como la concepción del espacio y lo instalativo. Busca generar imágenes que sirvan como instrumentos de introspección y, en ese sentido, el desarrollo del tiempo es algo muy importante en su proceso; le interesa ese espacio de reflexión que se da durante el “hacer”, como un acto meditativo en donde la repetición del gesto genera la variación y su propio devenir.

Al respecto de su obra, Silvia comenta: “Mi producción gira en torno a reflexiones existenciales. Me interesa la transformación de la experiencia humana a través de su capacidad de percepción y relación con conceptos como belleza, fragilidad y profundidad".

"Mis procesos comienzan desde la observación y el registro de lo sensible, puede ser un material, un texto, un estado emocional o la misma relación con mi entorno y la naturaleza. Utilizo lenguajes como el dibujo, la pintura, la fotografía intervenida y el objeto".

La muestra se podrá visitar desde hoy, 9 de septiembre, a partir de las 20:00 y hasta el 18 de noviembre de martes a viernes de 16:00 a 20:00 en calle 25 de Mayo 1199, esquina Mainardi.



SOBRE SILVIA MARTÍN DEL CAMPO

Nació en la ciudad de Guadalajara, México en 1976, esta radicada en Argentina desde el año 2000 y desde el 2003 vive y trabaja en provincia de Córdoba.

Su formación: Escuela superior Bellas Artes Regina Pacis por un periodo de 3 años (Buenos Aires 2000 a 2003). Procesos de creación artística y conceptualización de proyectos, narrativa y análisis de fotografía de autor y Programa de Profesionalización de Artista Emergente PPAE en NODE center for curatorial studies of Berlín.

Actualmente, cursa el taller de prácticas artísticas contemporáneas ISO coordinado por Marcolina di Pierro y Cecilia Ferrari. En el 2020 realizó un Kit de Supervivencia para artistas impartido por Diana Aisenberg. Así mismo, fue partícipe del Workshop "El elefante" la poética de los materiales, con Celio Braga en el museo Caraffa, Córdoba. Desde 2015 a 2019, realizó la clínica de pensamiento y producción de obra con Marcos Acosta, en Córdoba.

En cuanto a residencias y concursos, participó en la residencia de Proyecto ACE Frontera juntos a la distancia y de la Selección 75 finalistas Premio ITAU edición 2022.