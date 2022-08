Los gremios estatales paran hoy y mañana y docentes votan plan de lucha

El conflicto entre la Provincia y los gremios continúa su escalada y parece no tener fin debido a la inflexible postura de la administración del gobernador Perotti de no anticipar las subas salariales acordadas en paritarias con los agentes del Estado provincial.

Ni bien empezaron los primeros tanteos sindicales solicitando que los incrementos fijados para agosto y septiembre, porque la inflación empezó a devorarse recomposición del poder adquisitivo prevista para estos meses, fue el propio ministro de Trabajo, Juan Manuel Pussineri, quien le puso freno a esa pretensión dejando en claro que hasta el próximo mes, la Provincia no vuelve a sentarse a discutir sobre este tema.

En las últimas horas, la ministra de Gobierno, Celia Arena ratificó que se cumplirá “el acuerdo estipulado a principios de año con los gremios, que planteaba reabrir la discusión salarial en septiembre”. A su vez, ató la política salarial de la Provincia a lo que suceda a nivel nacional. En ese contexto, sugirió que “es necesario tener un panorama más certero para poder definir cómo serán los salarios de aquí a fin de año”.

Las huelgas de los sindicatos que nuclean a los empleados de la Administración Central comenzaron la semana anterior y, el pasado martes, anunciaron nuevos paros para este jueves y viernes.

En un comunicado, UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) criticó la postura del gobierno provincial, que se niega a "adelantar los tramos de la política salarial y abrir la discusión paritaria".

"Nuestra entidad gremial considera necesario que las autoridades reconozcan que se hace imprescindible el adelantamiento del tramo correspondiente a septiembre, ya que a la fecha los salarios están por debajo de la inflación", aseguran.

En la misma línea, el Consejo Directivo Provincial de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), junto a los secretarios generales de las distintas delegaciones, resolvió igual medida que UPCN, justificándola con los mismos argumentos y destacando la “unidad con todos los sindicatos estatales” con los que “comparten el mismo objetivo”.



¿POR TIEMPO

INDETERMINADO?

Los maestros fueron menos pacientes que los estatales y arrancaron con paros el 2 y 3 de agosto, medida que repitieron el 10 y 11, e incluyeron movilizaciones multitudinarias en la capital de la Provincia.

La convocatoria a la paritaria docente por parte del gobierno santafesino tampoco se produjo y la Comisión Directiva de AMSAFE (Asociación del Magisterio de Santa Fe) convocó a Asamblea Provincial para hoy, a las 17, en la sede gremial de la ciudad de Santa Fe

Como es costumbre para adoptar medidas de fuerza a nivel provincial, primero se evalúan distintas mociones en las asambleas departamentales y la ganadora es llevada por los delegados como mandato a la asamblea provincial.

De acuerdo a lo relevado por diario La Opinión, todas las propuestas analizadas en los encuentros de base, el último martes, derivaron en alternativas que plantean una profundización del plan de lucha. Desde paros ya a partir de mañana -viernes 19 de agosto-, hasta paros por tiempo indeterminado.

En el medio, algunos matices pero todos con el denominador común de hacer escalar el conflicto para que el gobierno revierta su posición de negarse a adelantar la reapertura de paritarias. Las dos mociones que más adhesión habían generado teniendo en cuenta los 19 departamentos de la provincia sugerían en un caso, paro de 48 horas para la semana que viene y de 72 horas para la siguiente; y en el otro, paro de 24 horas para este viernes, 72 horas semana próxima, y 72 horas nuevamente para la siguiente.



SANTA FE

Y ROSARIO

En La Capital, se evaluaron cuatro mociones. La primera plantea parar los días 23 y 24 de agosto, y una nueva huelga de 72 horas para la semana siguiente. La segunda propone paro de 24 horas incluso para este viernes, y 72 horas tanto para la semana que viene como para la siguiente. La tercera directamente promueve un paro por tiempo indeterminado. Y la cuarta, paro de 24 horas la semana que viene con jornadas escolares de horario reducido los días 25, 26, 30 y 31 de agosto.

En el departamento Rosario las mociones formuladas fueron cinco. La primera va por un paro de 24 horas este viernes, 72 horas semana próxima y 72 la siguiente con movilización provincial y acciones locales. La segunda sugiere paro de 48 horas para la próxima semana y 72 para la siguiente. La tercera, paro de 72 horas del 23 al 25 de agosto, nuevamente del 30 de agosto al 1 de septiembre, con movilizaciones locales y provinciales.

La cuarta moción promueve un paro por tiempo indeterminado a partir del viernes 19, hasta obtener respuesta a los reclamos formulados. Finalmente, la quinta plantea paro de 72 horas a partir del próximo viernes, para confluir con ATE y UPCN; continuar con nuevas huelgas los días 22 y 23 de agosto, más un nuevo paro de 96 horas para última semana de agosto.



EN CASTELLANOS

En nuestro Departamento surgieron tres mociones muy similares a las planteadas tanto en La Capital como Rosario: paro de 24 para el viernes, 72 horas próxima semana y también la siguiente; paro de 24 horas el viernes, 48 horas semana próxima y paro pero con asistencia los días 31 de agosto y 1 de septiembre; y paro de 48 horas para semana que viene y 72 para la siguiente.



IAPOS Y AMRA

PARAN TAMBIÉN

Los profesionales nucleados en Asociación de Médicos de la República Argentina comunicaron que los días jueves 18 y viernes 19 de agosto se llevará adelante un paro de 48 horas en todos los hospitales, Samcos y Centros de salud pertenecientes al estado provincial de Santa Fe.

La entidad gremial “considera necesario que las autoridades reconozcan que se hace imprescindible el adelantamiento del tramo correspondiente a septiembre, ya que a la fecha los salarios están por debajo de la inflación”.

Igual determinación se tomó desde la representación sindical que representa a los trabajadores de IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social), e informaron a la opinión pública “que se adhieren a la medida de fuerza que ya anunciaron los gremios de la administración central y el que representa al personal de la salud en la provincia”.

A través de un comunicado, aseguraron que la medida es para mantener "la coherencia con la lucha iniciada" y que acompañarán las medidas que se adopten por parte del resto de los sindicatos del sector, con lo cual el paro en IAPOS por 48 hs será sin concurrencia en toda la provincia y la delegación en la Ciudad de Buenos Aires los días 18 y 19 de agosto de 2022.