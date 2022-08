ABBA reeditará su gran disco “Gold”

La banda sueca ABBA anunció que relanzará su álbum Gold luego de 30 años. El disco contiene un compilado de sus mayores éxitos y es uno de los más vendidos en el mundo con 32 millones de copias.

El lanzamiento vendrá en distintos formatos y estará disponible a partir del 23 de septiembre. Por un lado dos vinilos dorados, otro en forma de “picture disc” y un tercero en cassettes dorados.

Gold de ABBA se había estrenado originalmente el 21 de septiembre de 1992 y contiene 19 de los mejores hits de la banda. En el Reino Unido se convirtió en el segundo álbum más vendido de la historia.

Esta no es la primera vez que la banda compuesta por Agnetha Faltskog, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad hacen una nueva versión de este disco. En 1999 lo hicieron como celebración del aniversario por haber ganado Eurovisión, en 2002 por los 10 años del lanzamiento de Gold y en 2010 con el estreno de “Mamma Mia!”.

Algunas de las canciones que incluye el álbum son: Dancing Queen, Chiquitita, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), I Have a Dream, Waterloo, Super Trouper, Voulez-Vous y Fernando.

La banda en este momento se encuentra realizando su concierto virtual llamado Voyage. En 2021 lanzaron un nuevo disco con el nombre del concierto que contiene canciones nuevas como no lo hacían desde 1981.

En el show virtual se puede escuchar a las voces originales de los integrantes de ABBA, sin embargo ellos no se encuentran en el momento del espectáculo y sus imágenes son hologramas. NA