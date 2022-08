“Susana ha crecido mucho y el gran objetivo es acompañar correctamente ese crecimiento”

SUSANA. - Como habitualmente lo hacemos, en el espacio destinado a exaltar la celebración patronal ofrecemos una entrevista al jefe de gobierno local, con un balance de su gestión . A continuación las respuestas de Alejandro Ambort.





Tu gestión al frente de la Comuna ¿está resultando según tus expectativas? ¿Cuál o cuáles son las obras que concretaste exitosamente?





Estoy en el séptimo año de gestión, siempre la comunidad tiene objetivos por delante pero considero que hemos podido avanzar en este lapso de tiempo. Pudimos cumplimentar con la mayoría de los objetivos propuestos, renovamos parque de maquinarias con un tractor nuevo por primera vez para la administración comunal, nuestro primero camión con caja compactadora para la recolección de residuos, un camión volcador, una retro pala nueva, la movilidad propia para la comuna, la ambulancia en la localidad, todas herramientas necesarias y con las que la Comuna no contaba. Ejecutamos más de treinta cuadras de suelo ripio y completamos el 100% de la planta urbana garantizando la transitabilidad de todos los vecinos, renovamos y generamos espacios como la construcción del playón polideportivo, el inicio del parque de la cava con el anfiteatro, la refuncionalización del cabildo donde funcionan dependencias comunales como el Jardín Maternal, la Biblioteca, el Museo, talleres culturales y el Centro de Jubilados, ejecutamos cuadras de cordón cuneta, está a punto de inaugurarse una vivienda en plan Lote Propio, renovamos iluminación pública en la Plaza San Martín, sus alrededores y todas las avenidas del pueblo, ejecutamos doce veredas nuevas en la plaza y sus ingresos, se trabaja en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, se colocaron decenas de nuevos desagües, además pudimos lograr la recategorización de nuestra Comuna que hoy ya es de cinco miembros y puede afrontar los desafíos y las demandas una comunidad que crece permanentemente. En estos años hemos podido dar pasos importantes para la localidad.



¿Cuál es la mayor necesidad de la población?¿En qué estado están los servicios esenciales- agua, cloacas, pavimento, etc.¿Cuáles son las metas?



Sin lugar a dudas que el próximo gran objetivo es la red domiciliaria de Agua Potable. La gran obra del Acueducto Desvío Arijón – Rafaela pasa por nuestra localidad, se ha construido la cisterna en el predio comunal, la conexión del acueducto ya se conectó a la cisterna y el gran paso que debemos dar es la ejecución de la red domiciliaria. Hoy contamos con una planta de ósmosis inversa que genera agua de muy buena calidad y los vecinos pueden acceder a la misma sin costo pero retirándola en la misma planta o en el pico público, la llegada del agua potable con el acueducto y la chance de que cada hogar cuente con ese beneficio será un antes y un después para el pueblo. Contábamos con un compromiso previo del gobierno provincial para la ejecución de la red pero no hemos tenido las respuestas que esperábamos, razón por la cual estamos culminando de actualizar el proyecto ejecutivo y avanzando en reuniones y proyecciones con los entes nacionales. Sabemos que es una obra necesaria, que está lejos de los presupuestos de las comunas pero que llevaremos adelante. La gran intención es que en lo que queda del año la obra pueda ponerse en marcha y dar así otro paso muy importante para todos.

Por otra parte, tenemos avanzado el proyecto mediante el programa “Argentina Hace” por el cual podremos seguramente en lo que resta del año también afrontar la construcción de cordón cuneta en ocho cuadras de la localidad, entre ellas la culminación del último tramo de Avenida San Martín. En tanto que recientemente pudimos firmar un nuevo convenio por Cinco Viviendas del Programa Lote Propio con la Dirección Provincial de Vivienda, avanzaremos con los períodos de inscripción y el proceso que corresponda, pero la posibilidad de ejecución de viviendas es siempre bienvenida en relación a las principales necesidades y objetivos de la población. Además, la instalación de un cajero automático, la continuidad de un parque integrador y que se convierta en punto de referencia en la zona también son objetivos próximos. Susana es una localidad que ha crecido mucho en los últimos años, que muchas personas y familias eligen para desarrollar su vida y es compromiso y obligación de la gestión estar a la altura de ese crecimiento y acompañarlo de la manera correcta.



¿Qué significó para la población el servicio de transporte?



Era éste uno de esos grandes objetivos planteados y poder cristalizarlo siempre es importante. La vinculación que existe entre Susana y Rafaela es mucha y permanente, cientos de personas diariamente se trasladan de un lugar a otro por razones laborales, sociales, culturales, trámites y los vecinos no contaban con una posibilidad accesible de poder hacerlo. Con fondos de obras menores y recursos propios de nuestra comunidad adquirimos la unidad y encaramos este desafío, desde la Comuna se toma este servicio que afortunadamente ya está funcionando, que le permite a la gente tener seis horarios diarios durante la semana para poder viajar de una localidad a la otra y además hacerlo de manera accesible, apenas a un 15% de lo que le costaría viajar en un remis o de manera privada. Fue un gran objetivo, hoy es un gran desafío en marcha y estamos muy contentos.



¿Cuál es la obra que anhelás dejar cristalizada antes que finalice este mandato?



Indudablemente que con el transporte en marcha cumplimentamos un objetivo muy grande, pero sin lugar a dudas que el gran anhelo es poder tener culminada y funcionando la obra de la red domiciliaria de agua potable. Es el gran objetivo, trabajamos para eso y lo vamos a lograr.



¿Serás candidato en las próximas elecciones?, de ser así ¿cuáles serán los objetivos?



Desde el inicio, allá por 2015, siempre tuve en claro que era una etapa que comenzaba y que un día culminaría. Este es mi cuarto mandato, en diciembre del próximo año completaré ocho años de gestión, me parece que es un tiempo lógico, razonable y saludable para todos. Que las responsabilidades de este tipo se renueven cada tanto tiempo es bueno y necesario, porque eso determina que quien asuma la responsabilidad se encontrará con la necesidad de mostrar, de hacer y trabajar duro y que ese tipo de exigencias existan cada tanto tiempo es lo mejor que le puede pasar a los pueblos y a sus vecinos, porque tendrán siempre gestiones activas y trabajando duro. No venía de la política, en estos años pude, creo, aprender o entender la parte más linda de la política, esa que permite que se pueda gestionar, administrar y ejecutar cosas que le puedan cambiar al menos un poquito la vida a la gente todos los días, estar al servicio de los demás permanentemente, yo elegí hacerlo de ese modo, creo que pudimos avanzar mucho y eso me pone muy contento. No debe ocurrir que me de lástima dejar de ser y que por esa razón no logre entender que este tipo de responsabilidades deben renovarse, por eso es que en base a esa convicción, con estos ocho años que completaré de gestión pienso cerrar este ciclo y esta etapa. Claro está que este maravilloso grupo que se llama Juntos Por Susana que conformamos hace diez años y que me acompaña tiene personas preparadas con las virtudes y la experiencia necesaria para seguir gestionado la Comuna de Susana y trabajaremos para que eso ocurra, para entre todos y con los vecinos darle continuidad a este proceso que viene dando pasos muy importantes y debe seguir haciéndolo de la misma manera. En lo personal quizás afronte algún otro desafío político, como parte de otra etapa distinta, que me de la posibilidad de poder seguir desarrollando esa parte linda que descubrí de la política, pero veremos si se da ahora esa posibilidad o no.