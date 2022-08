SEOM amplió su representación gremial a todo el departamento Las Colonias

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) logró la autorización del Ministerio de Trabajo de la Nación para extender su zona de representación gremial a todo el departamento Las Colonias, donde hasta ahora tenía una jurisdicción parcial. En el marco de un acto que se llevó a cabo ayer en el Salón de Eventos de la sede que el sindicato tiene en la ciudad de Esperanza, el jefe de la Agencia Territorial de Santa Fe que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Daniel Mendoza, entregó formalmente la Resolución correspondiente al secretario General del SEOM, Darío Cocco.

Con la participación del cuerpo de delegados y delegadas de la Municipalidad de Esperanza y las comunas que integran el Departamento Las Colonias, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación realizó la entrega formal de la Resolución Nº 934 de esa cartera, que reconoce al SEOM “la ampliación del ámbito de actuación para agrupar a los obreros y empleados municipales y comunales correspondientes a Esperanza y veinte comunas del Departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe.”

En representación del MTEYSS, Mendoza manifestó que el SEOM “es el gremio representativo de los empleados municipales”, enfatizando que “esto es mucho más que una cuestión formal: hoy SEOM no solamente es Rafaela, hoy SEOM es Esperanza y cada una de estas localidades”. Al dirigirse a los delegados presentes, el funcionario destacó que “si ustedes han elegido a SEOM para que los represente es porque el gremio viene haciendo las cosas bien y durante muchos años, les deseo que crezcan y sigan defendiendo los derechos de los trabajadores. Es imposible pensar una Argentina justa sin el laburo de los gremios.”

A su turno, Cocco agradeció a Mendoza por “todo el trabajo que hiciste, y para nosotros es un enorme halago y también una responsabilidad muy grande, y nos comprometemos a estar a la altura con el trabajo que hay detrás de esta organización y la seriedad y el orden que intentamos ponerle todos los días.” En cuanto al camino recorrido, el dirigente sindical recordó “cuando los compañeros de Esperanza nos convocaron para acompañarlos allí por 2007, con la intención de conformar una organización en conjunto, y allí no podemos olvidar a nuestro querido Marcelino Carrel y todo lo que dio para que lleguemos a este lugar.”

Asimismo, Cocco subrayó que “juntos demostramos que los trabajadores podemos generar organizaciones serias, donde la palabra valga, con sacrificio y esfuerzo, y eso nos ha traído hasta aquí. Con respeto, trabajo, objetivos claros y la motivación para mejorar siempre, para nuestras familias y nuestros compañeros.”

Finalmente, Cocco dedicó el logro a los trabajadores y trabajadoras presentes: “Gracias a todos, tenemos mucho por delante para seguir construyendo. Y el mensaje que nos da esta resolución es que la representatividad no la tiene una organización: la tiene cada uno de ustedes.”

Actualmente, el SEOM tiene entre sus afiliados a empleados y obreros de 29 localidades del departamento Castellanos, entre ellas las ciudades de Rafaela y San Vicente, 2 del departamento San Cristóbal (Huanqueros y Moisés Ville) y 15 de Las Colonias.