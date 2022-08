Reservas cayeron US$ 1.085 millones en apenas 8 días

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en US$ 1.085 millones en lo que va de agosto, a razón de unos US$ 200 millones por día hábil. Según el Banco Central, las reservas brutas quedaron en US$ 37.155, cuando el último día de julio ascendían a US$ 38.240 millones.

Las ventas diarias que debe realizar el BCRA para evitar una devaluación acelerada y las importaciones de energía, explican la caída de esa variables clave. Este lunes el Central debió vender US$ 84 millones y ya se le fueron US$ 1.008 millones por sus intervenciones desde el 28 de julio último, cuando Sergio Massa fue confirmado como ministro de Economía.

La salida de dólares se mantiene pese a que el mercado retomó el optimismo con bajas en dólares alternativos y recuperación de bonos y acciones. Pese a esta calma, los dólares oficiales se siguen yendo, aunque a un ritmo más leve que el de la semana pasada, cuando promediaron los US$ 140 millones por rueda.

La salida de divisas deja en evidencia que aún con el cambio de ministro, los problemas se mantienen, según especialistas. Las reservas netas, las que pueden usarse para fijar el tipo de cambio y abastecer a los importadores, ya rozan los US$ 2.000 millones, según el cálculo de la consultora FMyA.

Las líquidas, de las que se puede disponer inmediatamente, descontando el oro y los DEG del FMI, están en US$ 5.900 millones. A pesar de que el mercado mantiene la expectativa de un fuerte depreciación del peso, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que los "shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza".

El BCRA se está endeudando con parte de sus activos como garantía, ya sea con el oro o con los encajes en dólares de los bancos. "No es casualidad que los depositantes privados hayan sacado US$ 1.000 millones en el último mes", dijo Fernando Marull, director de FMyA.

La salida de depósitos es otra de las señales que alteran los nervios, ya que impactan en el nivel de reservas -el 30% de los depósitos bancarios de los privados están "encajados" en el Central- y porque reflejan la desconfianza de los ahorristas. En julio se fueron del sistema US$ 800 millones.

Massa espera que los sectores ligados a la agroexportación y la minería aceleren la liquidación de divisas, pero es algo improbable si se tienen en cuenta las declaraciones de referentes del sector. Asimismo, el equipo de Massa confía en que en agosto las importaciones de energía bajarán sustancialmente. Pronostican que pasarán de los US$ 2.000 millones estimados originalmente -una cifra similar a la de julio- a US$ 1.250 millones, a causa de que hará menos frío que el previsto y también porque mejoró la producción hidroeléctrica de Yaciretá.

Además, esperan que aumente la liquidación de exportadores a partir de beneficios adicionales que les otorgarán, pero que aún no están del todo claros.

Analistas ponen en duda que los exportadores traigan US$ 5.000 millones adicionales a lo que suelen liquidar en este período del año. Massa dijo que negocia préstamos internacionales, pero aún el mercado no tiene información precisa sobre esos créditos.



BAJÓ EL DÓLAR BLUE

El dólar blue retrocedió ayer tres pesos respecto de la última rueda, a 290 pesos para la venta y 285 para la compra, en un mercado a la espera del impacto de las primeras medidas lanzadas por el ministro de Economía, Sergio Massa. El Banco Central finalizó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 84 millones. La demanda para pago de importación de energía y combustible le exigió al BCRA US$ 110 millones.

Analistas advierten que, a este ritmo, en 15 días las reservas netas ya serían nulas, implicando mayores presiones sobre el tipo de cambio. En este escenario, devaluar sin plan y sin reservas constituiría el peor resultado", coinciden los expertos.

El dólar mayorista se apreciaba un 0,5%, a $133,57, en una plaza con liquidez controlada por el BCRA en momentos de importantes pagos por gastos de energía.

Los tipos de cambio financieros caen luego de que Massa se comprometió la semana pasada a bajar el déficit fiscal, fortalecer las escasas reservas del Banco Central (BCRA), disminuir la tasa de inflación y dar un mayor impulso al comercio.

El dólar financiero anotó su segundo descenso consecutivo y toca mínimos en un mes, en un mercado expectante a la implementación de recientes medidas económicas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

En la bolsa porteña, el dólar "contado con liqui" (CCL) - operado con el Global 2030- cae $5,01 (-1,8%) hasta los $279,57, con lo cual el spread con el tipo de mayorista se ubica en el 109,3%. A lo largo de la semana pasada, el CCL registró una baja de $3,70 (-1,3%).

A la par, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- baja $3,10 (-1,1%) hasta los $275,69, por lo que la brecha frente al tipo de cambio oficial se reduce hasta el 106,4%. En la semana que pasó, el dólar Bolsa anotó una suba de $2,08 (+0,8%).

El domingo, fue designada Flavia Royón en el área de Energía, donde se definen los multimillonarios subsidios que han provocado importantes desequilibrios financieros.

El discurso y primeras medidas de Massa parecen estar orientadas en el sentido correcto, pero parece muy difícil que puedan cambiar la actual situación, opina consultores del mercado financiero. Una encuesta del BCRA reveló que los analistas esperan una inflación del 90,2% para este año y un tipo de cambio de 167,16 pesos por dólar para finales de diciembre.

Sostienen que las expectativas, que se habían incrementado significativamente en la antesala, rápidamente se desinflaron frente al anuncio de medidas que se percibieron como superficiales y que no atacan los problemas de fondo.



DEUDA

El Ministerio de Economía canceló este lunes $ 10.000 millones de Adelantos Transitorios al BCRA para ir reduciendo la deuda que mantiene con la autoridad monetaria, una operatoria que confirmaron fuentes oficiales ocurrió tal como había anunciado el ministro de Economía en tanto que este martes cerrará el canje voluntario de títulos en pesos con vencimiento en los próximos 90 días.

En el marco de los recientes anuncios, el Ministerio de Economía realizará este martes una operación de conversión de sus instrumentos LECER, LEPASE, LEDES y BONCER por bono DUAL con el fin de postergar vencimientos. Será la primera gran prueba de Massa, coinciden analistas. Sostienen que la clave estará en la demanda genuina por parte del sector privado, ya que muchos se encuentras en carteras de organismos públicos. (NA)