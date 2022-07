El Patentamiento de rodados 0 km tuvo el mejor semestre de los últimos 4 años

Comparando los patentamientos de estos primeros seis meses con igual período del pasado año (1.613), hubo un 18% de incremento, un 49% con relación a 2020 y un 14% más que en 2019.

Discriminando por tipo de vehículos, se tiene que los automóviles patentados en junio anterior fueron 89 contra los 101, de mayo. En igual mes de 2021 se inscribieron 82. Dos años atrás fueron 156 y en 2018, 100.

Las registraciones de motos en junio fueron 152 y marcaron un retroceso con relación a mayo cuando se anotaron 177. Con relación al sexto mes de 2021 hubo 7 más, pero son mayores en 28 con respecto a 2020 y 36 más que tres años atrás.

Las registraciones de utilitarios tienen un comportamiento oscilante mes a mes e interanualmente. Así, por ejemplo, en junio se anotaron 38, igual cantidad que en marzo y abril, pero habían caído a 26 en mayo. En la comparación por años: 48 se inscribieron en 2021; 37, en 2020 y en el anterior año se inscribieron 21.

Fueron 3 los acoplados y semirremolques que se registraron el pasado mes, contra 6 de mayo. En el quinto mes de 2021 se realizaron 5. En 2020 y 2019, hubo 2 y 1, respectivamente.

No hubo inscripciones de camiones el mes anterior y la única en lo que va de este año se efectuó en marzo.



SUBE Y BAJA

Con 34.906 unidades, el patentamiento de automóviles 0 km retrocedió 8,7% interanual en junio, señala en su informe la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), que criticó las nuevas trabas para importar.

Respecto de mayo, cuando se habían alcanzado las 35.370 unidades, bajaron 1,3%.

ACARA explicó que junio de 2021 fue influenciado por un derrame importante de patentamientos provenientes de mayo de este año, debido al cierre que por aquel entonces tuvieron los registros durante 8 días producto de las políticas sanitarias referentes al COVID-19, lo que explica esta anormal baja, según la entidad.

El bimestre mayo-junio de 2022 representó un volumen de 75 mil unidades patentadas.

Significa un crecimiento interanual respecto del bimestre mayo- junio de 2021 (con 61.166 unidades) superior al 20%, lo que confirma la tendencia de crecimiento del mercado este año, de acuerdo con ACARA.

En los seis meses acumulados del año se patentaron 209.440 unidades, 0,6% menos que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 210.732 vehículos.



UN BUEN

MOMENTO

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, dijo que no se pueden "dejar de valorar las casi 35.000 unidades de junio, seguramente tendremos meses por delante en estos mismos niveles, ya que las restricciones de importaciones de los últimos días no van a ayudar a incrementar la oferta de unidades en el segundo semestre".

También señaló que "cuando hay cambios bruscos en la cotización del dólar el consumidor espera que se estabilice el valor para concretar la compra, por eso las cifras de junio son más que aceptables".

"El mercado tiene un comportamiento dispar, con marcas y modelos muy pedidos, pero otros están con menos demanda, por eso se están empezando a ver algunas oportunidades en modelos puntuales", señaló.

Salomé destacó "el dato positivo de que los patentamientos nacionales alcanzan el 57%, y más allá de algún vehículo puntual, que puede tener alguna demora, hay disponibilidad de los modelos que se fabrican en el país, por eso mi recomendación es que quien pueda comprar un auto lo haga porque, además de disfrutarlo, te permite preservar valor".

"Para el que esté dispuesto a adaptarse a la oferta existente, hoy es buen momento para comprar un vehículo", señaló.



LOS 10 MÁS

VENDIDOS

De acuerdo al informe de Acara, los diez modelos de vehículos más vendidos fueron el Fiat Cronos, con 2.386 unidades patentadas; lo sigue el Toyota Hilux con 2.121 unidades comercializadas y completa el podio el Volkswagen Amarok con 1.807 unidades vendidas.

Más atrás aparece el Chevrolet Cruze con 1.761 patentamientos; el Toyota Yaris, con 1.573 unidades vendidas y el Peugeot 208, con 1.345 patentamientos.

Y completan el ranking el Toyota Etios, con 1.269 autos vendidos, el Renault Kangoo I, con 1.131 unidades, el Toyota Corolla Cross, con 1.081 y el Volkswagen Taos, con 917 autos patentados.



MOTOS EN ALZA

El patentamiento de motos en todo el país creció 31,2% durante el primer semestre del año en comparación con igual período de 2021, al sumar más de 221 mil unidades vendidas, informó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la primera mitad de 2022 se patentaron 221.142 motovehículos, contra las 168.554 que se habían registrado en el primer semestre del año pasado.

En junio, el patentamiento creció 15,7% interanual pero cayó 11,1% con relación a mayo, puntualizó ACARA.

En cuanto a la participación, Honda siguió liderando el mercado con 6.775 unidades vendidas en junio; segunda continuó Corven que, con 4.834 unidades, superó a Zanella, que a su vez subió al tercer escalón con 4.554.

Motomel, que estuvo muchos meses segunda, cayó a la cuarta posición con 4.303 y Gilera cerró el "top five" con 3.546.

El modelo más patentado durante el mes pasado fue la Honda Wave Honda Wave 110, seguida por Corven Energy 110, Gilera Smash, Motomel B110 y Zanella ZB 110.