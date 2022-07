El movimiento peronista recuerda a su líder a 48 años de su fallecimiento

El nuevo aniversario de la muerte del ex presidente Juan Domingo Perón encuentra a un peronismo disperso al igual que el movimiento sindical por los coletazos de la grieta existente en la coalición que gobierna el país, por lo que hoy habrá múltiples actos que reflejarán esta actualidad de divisiones.

En Rafaela, el Partido Justicialista apenas informó que esta tarde a las 17:30 se colocará una ofrenda floral al pie del busto de Perón ubicado en el primer cantero de Bv. Roca, a metros de la Plaza 25 de Mayo, en tanto que luego se desarrollará el acto en el Sindicato de la Carne junto a la CGT. En esta ciudad no se advierte un peronismo partido como a nivel nacional, por lo que se espera que funcionarios de la Municipalidad y los jefes de los distintos sindicatos compartan la actividad en la sede del gremio ubicado sobre calle Arenales al 500. Sin embargo, nadie anticipó quienes asistirán, si el intendente Luis Castellano o incluso el gobernador, Omar Perotti, se harán un tiempo para participar del homenaje a Perón al cumplirse el 48 aniversario de su fallecimiento.

A nivel nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el acto con la presencia del presidente Alberto Fernández. El lugar elegido para homenajear a Juan Domingo Perón esta tarde a partir de las 17:30 fue nada más ni nada menos que el edificio cegetista de la calle Azopardo al 800.

Un sector de la CGT había expresado su enojo por la "desprolijidad" con la que se realizaron los preparativos previos, pero finalmente se lograron pulir las asperezas y la actividad se llevará adelante en el salón Felipe Vallese.

Entre los invitados a la actividad se encuentran los gobernadores y autoridades del PJ, partido que preside por propio Alberto Fernández, entre otras autoridades.

Sin embargo, ayer la mayoría de los gobernadores peronistas no confirmó su presencia y alegaban estar "coordinando" su agenda de actividades locales. Solamente habían asegurado su participación los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Por otra parte, los gobernadores que pegarán el faltazo "por cuestiones de agenda local" son Gustavo Sáenz (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe), Arabela Carreras (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

Por su parte, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, participará mañana por la tarde del acto en recuerdo de Perón en el municipio de Ensenada, donde brindará su discurso acompañada por su hijo, Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el intendente local, Mario Secco.