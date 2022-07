Perotti consiguió juntar a todo el arco opositor

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe). - La firma del convenio por la deuda de coparticipación (151.800 millones de pesos) entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía Martín Guzmán, que deberá ser elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que lo avale, pero por sobre todas las cosas la autorización para que el gobierno nacional detraiga “a perpetuidad” el 1.9% de la coparticipación para el Fondo de Autarquía de AFIP, desató una verdadera tormenta en el arco opositor, que llevó a cabo este jueves un foro por el tema coparticipación en la UNL, que habían organizado hace una semana.

De tal manera, todos -o casi todos- los partidos políticos que componen Juntos por el Cambio y el Frente Progresista Cívico y Social, posaron en el Aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL al finalizar el foro de debate con panel de expertos para tratar el tema de la deuda. Quedó una foto panorámica que, con mucha suerte podría haberse llegado a dar sobre fines de año: el deseable “frentes de frentes”. Perotti los abroqueló, al menos para la foto, antes de tiempo.

Estaban allí desde Antonio Bonfatti, Enrique Estévez, Pablo Farías, Joaquín Blanco y Clara García (todos del PS), pasando por Federico Angelini, Gabriel Chumpitaz y Cristian Cunha (PRO), Gabriel Real (PDP), Pablo Javkin (CREO), Felipe Michlig, Maximiliano Pullaro, José Corral, Mario Barletta, Dionisio Scarpín y Julián Galdeano (UCR); Betina Florito (Encuentro Republicano Federal); Walter Ghione (U.N.O); representantes del Partido GEN (el intendente de Sunchales Gonzalo Toselli y la diputada Mónica Peralta). Fue significativa la ausencia de dirigentes de Coalición Cívica, que han marcado distancia con el socialismo.



EL 1,9% DE LA DISCORDIA

Si la oposición política ya venía preocupada porque finalmente la Provincia cobraría la deuda de 151.800 millones de pesos en bonos actualizables por CER, cuando en la noche del miércoles se anunció en la Casa Rosada, que además el Gobernador Perotti había convalidado que la Nación le descuente eternamente el 1,9% de la coparticipación a la Provincia para financiar la AFIP -lo que significaría unos 8 mil millones de pesos por año- el disgusto fue mayúsculo.

Todos coincidieron en que dicha autorización es lisa y llanamente ilegal, toda vez que, aseguran, atenta contra las autonomías de municipios y comunas que también sufrirían dichas detracciones sin haberlo autorizado; además le reprochan al Gobernador avalar “que le empiecen a descontar a Santa Fe algo que no está obligado a hacerlo”, repetían asombrados.



COBRO A PLAZO Y PAGO “CASH”

En cuanto a la deuda histórica, a la oposición le hace mucho ruido que se haya aceptado cobrar los 151.800 millones de pesos en bonos a 10 años, cuando hoy día ese instrumento está muy debajo del valor nominal. Y además debe ser coparticipado a municipios y comunas.

Según el contador Pablo Olivares, ex secretario de Finanzas durante la gestión de Miguel Lifschitz, “aceptar bonos es sustituir un crédito por otro”, y como hoy estos bonos valen menos (por la situación del país) “la Provincia está aceptando una quita implícita por parte de la Nación”.

Olivares hizo notar también que los municipios y comunas son co-acreedores de esa deuda en el 13.74% que les corresponde por coparticipación, y tampoco fueron consultados, amén de que todos aseguran que ese acuerdo, por imperio del artículo 55 de la Constitución provincial, debería haber sido remitido al parlamento santafesino antes de ser firmado.

“Fuimos a cobrar una deuda y casi salimos endeudados”, era la muletilla que repetían en los pasillos de la Facultad de Derecho de la UNL donde tuvo lugar el foro, toda vez que la Provincia cobraría la deuda de 150 mil millones de pesos en bonos dentro de un plazo de diez años (unos 15 mil millones de pesos por año, aproximadamente) mientras que “cash” se le descontarían de la coparticipación 8 mil millones de pesos por año “de por vida”.

“Para el conurbano hay cash y para Santa Fe, títulos en pesos a diez años”, sintetizó el ex ministro de Economía de la Provincia entre 2015 y 2019, Gonzalo Saglione, quien no profundizó el análisis a la espera de mayores detalles del acuerdo.

El titular de la UCR, Felipe Michlig agregó que “aún no conocemos los términos y condiciones del acuerdo firmado por el Gobernador; estamos discurriendo sobre declaraciones periodísticas; no vaya a ser cosa que nos encontremos con alguna otra sorpresa”. Aquí también hubo coincidencias ante la falta de información por parte de Perotti y Guzmán durante la conferencia de prensa que brindaron en la tarde noche del miércoles en Casa Rosada. "Anunciaron el acuerdo sin dar detalles del mismo, ni siquiera participó el ministro de Economía de la Provincia (Walter Agosto) en el encuentro con el Presidente (Alberto Fernández) y Guzmán. Todo muy personalista por parte del Gobernador, fiel a su estilo, cuando en el acto por el Día de la Bandera hizo un llamado a una construcción conjunta", dijo otro de los participantes del foro en la UNL.



PEROTTI DARÁ EXPLICACIONES

Así las cosas, el gobernador, Omar Perotti recibirá este viernes a la prensa junto con el ministro de Economía, Walter Agosto, para explicar los aspectos del acuerdo y responder inquietudes.