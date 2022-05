El juez aceptó la oferta y cerró la causa judicial

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó la oferta de 1,6 millones de pesos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de 1,4 millones de pesos de la primera dama, Fabiola Yáñez, para dar por cerrada la causa judicial por el escándalo del festejo que hubo en Olivos en plena pandemia a mediados de 2020.

El magistrado decidió "homologar" el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez, y ambos deberán pagar en un plazo no mayor a los diez días.

El destino de los fondos será la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán".

El 14 de julio de 2020 asistieron varias personas al cumpleaños de Fabiola Yáñez, muchos de ellos amigos suyos, así como el propio Presidente de la Nación.

La foto se filtró el año pasado en un medio de comunicación, e inicialmente el mandatario dijo que "no existió delito" porque ese encuentro no generó contagios de coronavirus.

La causa se tramitó inicialmente en Comodoro Py y luego pasó por jurisdicción a San Isidro, donde se disputaban la competencia del caso el juez Mirabelli y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

El caso quedó en poder de Mirabelli, que ahora homologa ambos acuerdos a los que la fiscalía llegó con el Presidente y Yáñez.

Cuando se hizo el festejo imperaba el decreto 576/2020 que impedía ese tipo de reuniones y mantenía el encierro preventivo y obligatorio.

"Tanto la defensa como el Sr. Fiscal Federal han sostenido que el comportamiento que se le endilga a Alberto Ángel Fernández en torno al hecho ocurrido el 14/7/2020 por su participación en la celebración del cumpleaños de la primera dama, no guarda relación con el ejercicio de las funciones públicas que tenía asignadas como titular del Poder Ejecutivo Nacional", evaluó el magistrado.

"Desde esa concepción, dichas limitaciones se tornarían inaplicables respecto de hechos ajenos al cargo público y la función de su protagonista. Lo definitorio no es la sola calidad del sujeto sino la función que desempeña y su vinculación con el acto en concreto", agregó.

Ello, según el juez Mirabelli, "no importa negar la connotación política e institucional de los hechos presuntamente cometidos y la posible defraudación a las pautas de comportamiento ético, sino solamente señalar los límites de la restricción normativa".

"La participación en un evento como el investigado no sería un acto de la función, aunque un funcionario pueda ejercer su ocupación en cualquier momento, como tampoco lo sería -sin perjuicio del diverso disvalor de los hechos en razón del especial contexto- que un servidor público defraudara a un amigo que le prestó un bien con cargo de devolución, o lesionara levemente a un contrincante luego de un encuentro deportivo, aun cuando esa situación haya tenido lugar en el ámbito de una residencia oficial", expresó.

Por último, despejó cualquier duda sobre ambos acuerdos: "La función del juez se define por la imparcialidad, lo cual le impone decidir conforme a Constitución Nacional y las leyes prescindiendo de cualquier consideración pública, política o personal -externa o interna- ajena al caso. Y es en ese marco de actuación que, reitero, no se observan razones legales que impidan la aplicación del mecanismo propuesto".



RECHAZO A LOS

QUERELLANTES

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, le negó a los padres de Solange Musse, la joven que murió de cáncer en pandemia y no logró tener contacto con aquellos, ser querellantes en la causa por la fiesta en Olivos en plena cuarentena.

Además, el magistrado denegó el pedido de amicus curiae a la Asociación Civil Bases.

De esta forma, quedaría firme el acuerdo que previamente firmó el fiscal Fernando Domínguez con el presidente Alberto Fernández y con la primera dama Fabiola Yáñez.

Es que al no haber terceros involucrados en el expediente y estar la convalidación fiscal, es muy probable que la decisión de Mirabelli quede firme.

Solange Musse murió el 21 de agosto del 2020 de cáncer en la provincia de Córdoba.

El caso salió a la luz porque su papá viajó desde Neuquén y le impidieron verla cuando estaba en los últimos días con vida por no tener los requisitos para ingresar a la provincia.