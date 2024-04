Milei se burló de opositores y anticipó el crecimiento de la economía

El presidente de la Nación, Javier Milei, estuvo más extrovertido que nunca al hablar en la cena anual de la Fundación Libertad ante un público que le festejó cada frase. El mandatario nacional dio una exposición sobre la "historia del dinero" para luego pasar a hablar de la “coyuntura” del país.

Pero una de las frases más fuertes fue cuando apeló a un chiste de esos viejos, que se usaban en la década del '80 para referirse a la situación económica del país. “¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a crecer como pedo de buzo”, dijo Milei y se llevó los aplausos de la sala.

Milei se burló de quien fuera candidato ministro de Economía si Patricia Bullrich ganaba las elecciones, Carlos Melconian: “se equivocó feo”. “Que quieren que les diga si había uno que decía 'no podés dolarizar si no hay fideos, no hay tuco… Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error”, aseveró Milei.

En ese momento entre los comensales se produjo un importante murmullo, al punto que eso desconcentró al Presidente, que les hizo un llamado de atención. “Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento. I'm So Sorry, la vida es así”, completó.

ALBERTO TÍTERE Y KICILLOF SOVIÉTICO

Milei apuntó contra el ex mandatario Alberto Fernández y contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quienes cuestionaron su política económica.

"¿Lo escucharon lo del títere? hicimos un ajuste del 7 puntos del PBI y el caradura dice que fue insignificante", resaltó Milei.

Al cerrar la cena de la Fundación Libertad, el jefe de Estado también lanzó sus dardos contra Kicillof, a quien nombró como "el soviético" e imitó su voz. "Ni siquiera saben el cálculo de como era la inflación que es exponencial", dijo sobre el aumento de precios que había proyectado apenas asumió su gobierno.

“El gobierno delincuente que nos precedió emitió 28 puntos del PBI, manga de chorros. De esos 28, en el último año emitieron 13 puntos. Nos dejaron implícita una multiplicación de precios por 5 veces. Y un Banco Central quebrado. Nos dejaron sobrantes monetarios. Nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Ese chico, el soviético que está en la provincia, decía que era una exageración”, aseguró Milei.

LEY BASES

Por otra parte, Milei le restó importancia a la sanción de la Ley de Bases que impulsa su gobierno y sostuvo que va a lograr su objetivos "a pesar de la política". Al destacar el déficit cero que anunció esta semana en cadena nacional, el mandatario nacional señaló que el "pobre" del ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba "sufriendo" por la sanción del proyecto en el Congreso y él le dijo que no lo hiciera porque los resultados iban a llegar igual.

"Tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Lo que era imposible lo alcanzamos el primer mes", enfatizó.

El tratamiento de la norma está en danza en la Cámara de Diputados donde el oficialismo buscará aprobarla la próxima semana en una mega sesión prevista para 19 y 30 de abril.

Incluso, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), con el visto bueno de Casa Rosada, aceptó bajarle el tono a la reforma laboral para poder avanzar con la media sanción en Diputados, ya que los números no le alcanzaban y se quiere repetir la experiencia del

fracaso del primer intento.

"Hay tres elementos centrales: política fiscal, monetaria y cambiaria. Encontramos una brecha del 200%. Los mismos que dicen que había un atraso cambiario y decían que había que poner el dólar a 600, nosotros lo llevamos a casi mil y bajamos la inflación", afirmó Milei en ese pasaje de su discurso en la cena de la Fundación Libertad.

Y continuó: "La otra es la política fiscal. Déficit cero. Empezamos a hojear los números y hablábamos con Toto (el ministro de Economía, Luis Caputo), me puse bullish, el pobre Guillermo Francos sufriendo, le dije ‘tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política´. Lo que era imposible lo alcanzamos el primer mes".

Caputo y Francos estuvieron en la cena, al igual que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y los ex mandatarios Mauricio Macri y el español José María Aznar, entre otros dirigentes liberales del país y la región.