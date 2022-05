Preocupa la falta de vacunas antigripales en las farmacias

Desde hace semanas que el tema de la escasez de vacunas antigripales en farmacias y el vacunatorio del hospital Dr. Jaime Ferré, preocupa y mucho, sobre todo con la llegada de las bajas temperaturas, que afectan a los dos grupos objetivos principales de la campaña de vacunación antigripal: adultos mayores de 65 años y comunidad pediátrica.

El presidente del Círculo de Farmacéuticos, Leonardo Leiggener, al respecto indicó: “La campaña de vacunación antigripal ha comenzado en abril, donde nos han mandado un stock, la verdad que mínimo, dado el número de personas que la requieren y que son afiliadas a PAMI y en donde esas unidades rápidamente se han terminado. Ahora estamos a la expectativa de que vuelvan a mandar dosis, ya que hace un periodo considerable que no volvieron a mandar y por ende estamos en un parate significativo como para continuar de manera armónica la campaña. Estamos en la época justa para poder cumplir con la vacunación antigripal y no contamos con las vacunas”.

“Nosotros reclamamos y nos dicen que van a enviar, pero la realidad es que no nos informan los motivos de esta demora y no encontramos justificativos”, indicó el farmacéutico de la ciudad.

En cuanto al malestar que esto genera en los mayores de 65, Leiggener comentó que “todos están queriendo buscar su dosis y obviamente que al no conseguirla les genera preocupación. Llaman todos los días a la farmacia para ver si ha llegado la vacuna, más ahora con las bajas temperaturas y la necesidad de estar inmunizados contra la gripe”.

“Lamentablemente la cara la tenemos que poner nosotros y por supuesto aclarando que no es responsabilidad nuestra y que tal es el compromiso asumido que ni bien lleguen las dosis les a avisar”, afirmó. En tanto, le pidió a la gente paciencia ante este panorama.

Asimismo, esto no solo ocurre en las farmacias sino que también en el vacunatorio del hospital que recibe antigripales a cuenta gotas: por ejemplo, esta semana llegaron 2.000 FLUXVIR para mayores de 65 años y 790 dosis pediátricas, que se distribuyeron entre los tres departamentos de la región de salud, con lo cual, claramente no hay suficiente cantidad y según explicaron las autoridades sanitarias, se esperan novedades para la próxima semana.



AUTOTEST DE COVID

Leiggener, al ser consultado por la venta de autotest de Covid, en virtud del aumento de cuadros respiratorios, muchos compatibles con coronavirus, dijo que se mantiene estable la venta, que no se han disparado y además que “nos encontramos que está estabilizado el tema y más allá de que se hayan incrementado los casos, no hay punto de comparación con el año pasado”.