Se presentó el documental sobre la Trova Rosarina

El Ministerio de Cultura de la provincia presentó este domingo en Rosario el documental «La Trova Rosarina – Canciones de esta parte del planeta–, producido y dirigido por esa cartera provincial, a través de la subsecretaría de Gestión Cultural. La actividad se desarrolló en el Monumento a la Bandera.

La producción audiovisual, de 42 minutos, incluye testimonios de Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Adrián Abonizio, Jorge Fandermole, Rubén Goldín y Fabián Gallardo, brindados horas antes del recital ofrecido el 1° de abril pasado en el Parque a la Bandera de Rosario, con motivo de la realización de la vigilia junto a los exsoldados combatientes de Malvinas, a 40 años del inicio del conflicto bélico y también a 40 años del ‘nacimiento’ de la trova.

Con un impecable trabajo de edición, que mezcla imágenes de archivo de recitales brindados en distintos escenarios del país con el show brindado en abril pasado, los músicos e intérpretes recuerdan los comienzos, las primeras actuaciones y sus sensaciones en aquel momento o en la actualidad.

Baglietto comienza diciendo que para él, la aparición de la trova fue como “abrir la puerta para que ingresara un montón de gente súper talentosa”; Garré, en tanto, señala que su rol fue y es el de cantante y compositora y “orgullosa mujer que forma parte de esta agrupación tan importante”.

Por su parte, Fandermole indica que está desde los comienzos (allá por 1982) y que eso es algo que lo “enorgullece mucho”; mientras que, Abonizio, se describe como el integrante que canta, toca muy poco la guitarra, trata de afinar y ayudar con algunas composiciones y/o canciones y “tener un poco de humor y buena convivencia”.

Finalmente, Goldín se considera “guitarrista, cantante y compositor”, pero también hace arreglos y producción musical; y Gallardo admite estar muy emparentado con Goldín, ya que su rol es “tocar guitarra, cantar, meterme mucho en los detalles; soy productor y no puedo dejar ese rol de lado nunca, entonces meto cositas”, dice.

A lo largo del trabajo se escuchan algunos relatos sobre distintas experiencias, desde tocar en algún sótano o bar del que ya nadie recuerda el nombre, hasta la llegada a Buenos Aires, o el primer show en Obras, del que este sábado 14 de mayo se cumplieron exactamente 40 años.

“La trova es un movimiento muy importante en la música popular argentina, que ha aportado originalidad, un aire nuevo, un tipo de poesía y una forma de decir las cosas y de cantarla, diferente a lo que se venía escuchando”, reflexiona Garré, quizás haciendo un resumen de lo que ha sido y es la trova en la historia del rock argentino.

Con un merecido recuerdo a Lalo De los Santos, del cual se pueden ver extractos de algunos de sus temas, entre ellos el mítico ‘Tema de Rosario’, cada uno de los integrantes de la Trova Rosarina coincide en que la guerra de Malvinas fue un hecho que marcó a todo un país y que, para ellos, fue el inicio de un camino que no tiene fin, porque como dice Goldín en el documental: “la gente viene, la gente nos quiere”.

El trabajo incluye, además, imágenes de los recitales brindados en el Luna Park (Buenos Aires, 1989), Teatro Ópera (Buenos Aires, 1995), Club Atlético Rosario Central (Rosario, 2003), Teatro El Círculo, con el show “20 años no es nada” (Rosario, 2012), Teatro Colón (Buenos Aires, 2019), Festival de Cosquín (2019), Baglietto-Garré - vivo Teatro Ópera, canción del DVD "Juntos en el teatro Opera" (Buenos Aires, 2021), Monumento a la Bandera (Rosario, 2022).

Asimismo, cuenta con material de archivo de los programas televisivos Badía y compañía (Canal 13, 1984), Rocanrol Music 21 (América TV, 1993), Vivo en Argentina - Música: La trova rosarina (TV Pública, 2012), Encuentro en el Estudio con Juan Carlos Baglietto (Canal Encuentro, 2012); y relatos breves de la llegada de Baglietto y la trova a Buenos Aires (2020).

El material audiovisual finaliza con el tema ‘La vida es una moneda’, tomado de distintas presentaciones a lo largo de 40 años, perfectamente editado.

FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTAL

- Arte y dirección: subsecretario de Gestión Cultural, Javier Armentano.

- Guión, filmación y edición: Mailén Aloras.

- Asistencia de producción: Natalia Galdeano y Yael Amor.

- Producción general: Maru Solana.

- Sonido: Daniel Guglielmi.

- Fotografía: César Arféliz y la colaboración de Alicia Cevoli, Lucrecia Cartabia, Juan Pablo Saint Girons y Cande Ghelfi.