Servicios municipales por el feriado del Censo

Mañana se llevará a cabo en todo el país, el Censo Nacional 2022, y con el objetivo de que las personas permanezcan en sus viviendas y puedan responder el cuestionario, será feriado nacional. Al respecto, la Municipalidad de Rafaela informa el cronograma de prestaciones que tendrán lugar este miércoles.

El palacio municipal permanecerá cerrado y las actividades programadas de Rafaela en Acción no se realizarán. Este martes por la noche no habrá recolección de residuos domiciliarios, ni servicio de barrido y riego en las calles.

El Eco Punto (frente al Cementerio) y el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) estarán cerrados.

El Transporte Público de Pasajeros no contará con servicio, así como tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). La línea telefónica 147 “Rafaela Responde”, solo atenderá a través de contestador automático.

Finalmente, el Cementerio funcionará de manera normal, abriendo sus puertas de 7:30 a 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.