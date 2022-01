Pase sanitario: docentes de UTN proponen que se analice la situación de cada facultad

En los últimos días se conoció que dos casas de altos estudios (Universidad Nacional de La Matanza y Universidad Nacional de La Plata) y dos facultades regionales de la UTN, Tucumán y Haedo, pedirán el certificado de vacunación para ingresar a sus instalaciones. En ese sentido, desde la federación que nuclea a los docentes de la UTN (FAGDUT) se ha propuesto que se considere la situación epidemiológica y el nivel de vacunación de cada zona donde haya emplazada una sede de la UTN al analizar la decisión de aplicar o no el pase sanitario.Al respecto, el secretario General de FAGDUT, Ing. Norberto Heyaca, opinó: “Debido a que la situación sanitaria de cada facultad regional es diferente, proponemos que cada sede de la UTN tenga autonomía para decidir si aplica o no el pase sanitario analizando la situación de cada jurisdicción”. “Consideramos que es razonable respetar las decisiones locales; no es igual la concurrencia de alumnos en una facultad grande como la UTN Buenos Aires que en otras más pequeñas del interior”, amplió el dirigente docente.Es que la UTN es diferente al resto de las universidades; ya que está basada en una estructura federal, posee 30 sedes (Facultades Regionales) a lo largo y ancho del país con presencia en varias provincias con realidades sanitarias muy disímiles. "Hay jurisdicciones donde los índices de vacunación son muy altos, de manera que en ellas puede analizarse la presencialidad plena”, señaló Heyaca.El pase sanitario entró en vigencia el 1 de enero con el objetivo de incentivar la vacunación contra el coronavirus y preservar la salud pública. En el caso de las Facultades Regionales Haedo y Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, a mediados de diciembre sus respectivos Consejos Directivos resolvieron la solicitud de pase sanitario ante un posible retorno a la presencialidad.Pero a nivel nacional la exigencia o no del pase sanitario se discutirá, primero, en una reunión del Rector de la UTN, Ing. Rubén Soro, con los 30 decanos de las facultades y luego se tomará la decisión en el plenario del Consejo Superior ya convocada para la semana del 14 de febrero.“FAGDUT está plenamente comprometida con el resguardo de la salud del colectivo de nuestros afiliados en particular y de los trabajadores universitarios en general y trabaja permanentemente para mantener un adecuado equilibrio entre tales cuidados y las condiciones que permitan el pleno y adecuado ejercicio de las labores educativas, incluyendo la vuelta a la presencialidad”, finalizó Heyaca.