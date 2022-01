La Provincia confirmó el primer caso de Flurona

Autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, en conjunto con integrantes del directorio del hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe, confirmaron este jueves el primer caso de Flurona detectado en un paciente internado en dicho nosocomio.

Cabe señalar que se denomina así a la combinación del virus de la Gripe y el Covid y que el hallazgo se llevó a cabo mediante un examen de rutina. Asimismo aclararon que el paciente se encuentra bien y pasará a sala general en las próximas horas.

En ese marco, el director del Hospital, Osvaldo González Carrillo detalló que “el paciente tiene 3 años con un ingreso por epilepsia y con convulsiones. Lo que realizamos -porque a todos los pacientes que ingresan a terapia se les realiza este testeo- es un panel viral respiratorio donde detectamos Influenza y Coronavirus”.

Actualmente, “el paciente se encuentra en una terapia intermedia. Es muy frecuente encontrar pacientes con dos virus pero no habíamos tenido estos dos”, refirió Carrillo. También informó que el niño “cuenta con dos dosis de Sinopharm pero no de la vacuna antigripal. Lo que presuponemos es que la carga viral es baja y que la probabilidad de contagio también lo sea”, argumentó el director del efector.

Por su parte, el director de Tercer Nivel de Atención, Rodrigo Mediavilla, sostuvo que “no es una nueva variante sino una coinfección. Los síntomas son los mismos que una gripe. Queremos llevar tranquilidad a la población; el paciente está estable, ingresó hace 48 horas al hospital”.

Del mismo modo, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, hizo también hincapié en el “testeo que se les realiza a los pacientes que ingresan a terapia y el hallazgo ya que se detecta influenza y Coronavirus. Queremos aclarar y reiterar que el paciente no se encuentra internado por una patología respiratoria”, destacó.

Además, la subsecretaria de Equidad sostuvo que: “Estamos en el pico de la ola por lo que estamos esperando el amesetamiento ya que contamos con una alta cantidad de casos, con una positividad del 85% en los centros de testeo”.



LA SITUACION DEL

HOSPITAL ALASSIA

Más adelante, Carrillo explicó que “la mayoría de los chicos en sala general y en terapia intensiva están con Covid. De los 21 pacientes que están internados en el hospital, seis están en terapia intensiva, tres en él área pediatrica y 3 en neonatologia. El resto en sala general; la mayoría tiene comorbilidades y son pacientes con Covid. Esos pacientes, son en un 70% menores de 3 años, es decir no vacunados; y del resto de los pacientes 3 mayores de 3 años no estaban vacunados”. Por otra parte, repasó que “la ocupación de camas es alta. Hemos suspendidos las cirugías programadas por lo que se han podido liberar entre 8 y 12 camas más”, finalizó.



MUDANZA DE LA RURAL

Por último, el subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastián Torres, aclaró que no modificará el funcionamiento del operativo de vacunación y apuntó: “Es una cuestión de logística, es un momento muy importante y estamos avanzando a buen ritmo, el 91% de los santafesinos tienen una dosis y el 83 cuentan con dos. El objetivo es claro, y sigue siendo que cada persona reciba su vacuna en el momento que le corresponde”.