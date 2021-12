Santa Fe exigirá el pase sanitario en dos semanas

La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, confirmó ayer que a partir del 21 de diciembre Santa Fe pedirá el pase sanitario a todas las personas mayores de 13 años para acceder a eventos y actividades de carácter deportivo, cultural, religioso y también recreativos que se desarrollen tanto en espacios abiertos como cerrados con una gran concurrencia. El objetivo de la medida, que está en línea con los anuncios de la provincia de Buenos Aires y que ya se ha implementado en Salta y Tucumán, será estimular la vacunación y evitar contagios en actividades de alto riesgo

La funcionaria anticipó que el pase se exigirá además para la realización de trámites ante organismos públicos, tanto provinciales como municipales. También se requerirá para trámites presenciales en entidades privadas, cuando se dé una situación de aglomeración de gente dentro de ese recinto.

Asimismo, también deberán presentarlo los empleados que desarrollen tareas de atención al público en entidades públicas y privadas. Vale recordar que el pase sanitario ya se implementó en las provincias de Salta y Tucumán, y las autoridades nacionales confiaron que también se instalará -con características similares- a nivel nacional, para eventos masivos en lugares cerrados, entre otras situaciones de riesgo.

“Nos dimos este período para definir precisiones del marco legal y técnico, y para permitir que se ponga al día el grupo que todavía no se colocó la segunda dosis, y para que vayan a vacunarse los que no lo hicieron”, confió en declaraciones a Radio 2 la ministra Martorano.



DOS CONTAGIOS

EN RAFAELA

El Ministerio de Salud de la Provincia confirmó dos nuevos casos de Covid en Rafaela, que de esta manera acumula un total de 14.892 desde el comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado. Actualmente hay 13 positivos activos en la ciudad mientras que 49 personas se encuentran aisladas. Lo positivo continúa siendo que no hay pacientes internados con coronavirus en el Hospital "Dr. Jaime Ferré".

En este marco, la carpa de hisopados que había sido instalada en la Plaza 25 de Mayo a finales de junio dejó de funcionar desde ayer ante la merma significativa de testeos.

En la Provincia, se notificaron 69 contagios, por lo que ahora el total de infectados desde marzo del año pasado asciende a 471.866. En el desagregado, Rosario registró 19 casos, Santa Fe 13, Roldán 7, Tacuarendí 3, Venado Tuerto 3, Emilia 2 al igual que San Cristóbal y Santo Tomé. En tanto, las siguientes localidades notificaron un caso: Sunchales, Frontera, Barrancas, Coronda, Esperanza, Funes, Granadero Baigorria, Rufino, San Javier, San José del Rincón, Sauce Viejo, Villa Gobernador Gálvez, Wheelwright, Zavalla y Zenón Pereyra.

Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 5.824.327 vacunas de las 6.032.860 dosis que recibió Santa Fe.