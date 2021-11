Dua Lipa anunció su nuevo proyecto "Service95"

La cantante británica Dua Lipa anunció su nuevo proyecto denominado "Service95", el cual será lanzado a principios de 2022. El mismo está inspirado en el hábito de la artista de hacer recomendaciones a sus amigos más cercanos en forma personal, destacando personas poco conocidas, piezas de cultura pop, destinos turísticos, joyas escondidas y temas globales."Service95" es un servicio de asistencia sobre estilos, cultura y sociedad creado para ayudar al lector a comprender el mundo. Además, habrá importantes artículos junto con comentarios sociales de conocedores, participaciones divertidas y recomendaciones originales que incluirán lugares para aperitivos nocturnos, locaciones interesantes poco conocidas, nuevos artistas, activistas importantes y toda clase de consejos turísticos.Al respecto de los servicios que ofrecerá, el proyecto cuenta con un newsletter y un podcast denominado "At Your Service", en donde habrá conversaciones profundas entre Dua y una lista de famosos invitados, muchos de los cuales no podrán encontrarse en ningún otro podcast.Además, habrá conversaciones sobre temas globales apremiantes, charlas reconfortantes entre viejos y nuevos amigos y algunas de las recomendaciones más consideradas que puedan imaginar.Al respecto de "Service95", la artista comentó: “Me gusta mucho contarle a la gente lo que aprendí en una determinada ciudad y encontrar una conexión en nuestras experiencias compartidas. 'Service95' toma esa idea y la ofrece a todo aquel que tenga mi misma curiosidad sobre la vida".En esa misma línea, explicó: "'Service95' es un boletín semanal gratuito que cubrirá todo, desde puntos de acceso poco conocidos hasta artistas emergentes y consejos de viaje. Service95 servirá para una cuidadosa curación de listas, recomendaciones, historias, información, pensamientos, perspectivas y conversaciones que usted no escuchará, verá o leerá en ningún otro lugar. También compartiremos el importante trabajo de los activistas que sacan a la luz causas y problemas mundiales complejos de los que todos deberíamos estar hablando".