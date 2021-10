Ratifican el aumento salarial a gremios que aceptaron la oferta

El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, se refirió este sábado a la liquidación de los aumentos salariales en el marco de la paritaria docente. "Ratifico lo que se vino sosteniendo en forma invariable, en el sentido de que los mismos no alcanzan a aquellos gremios que no aceptaron la oferta salarial". "Esto es por una sencilla razón, y es que la negociación requiere acuerdo que en este caso no existe", agregó Pusineri. "La existencia de una norma general permite proceder a liquidar los incrementos para quienes sí estuvieron de acuerdo, lo que se encuentra normativamente dispuesto", informó el titular de la cartera laboral. "A todo el sector pasivo docente sí se le va a abonar el aumento como anunciamos el día viernes", detalló Pusineri más adelante. Para finalizar, Pusineri informó que "los gremios que rechazaron la oferta salarial serán convocados el próximo miércoles 27 a las 10 horas para seguir dialogando, algo a lo que siempre estamos abiertos y predispuestos". De esta manera, se descarta entonces que AMSAFE, que conduce Sonia Alesso, convoque a una nueva medida de fuerza. Por ahora esperará hasta el miércoles más allá que el propio gobernador, Omar Perotti, dijo que la propuesta salarial efectuada -del 17% en tres tramos, que se suma al ya otorgado del 35%, lo que totalizaría una pauta anual del 52%- es una de las mejores del país y que no será reformulada. Cabe destacar que Sadop y los gremios estatales (UPCN y ATE) aceptaron desde un primer momento esta mejora salarial por parte del gobierno provincial. Mientras que AMSAFE, en rechazo a esta oferta, ya realizó dos medidas de fuerza, una por 24 horas y otra por 48 horas, durante las últimas dos semanas.PEDIDO DE FESTRAMPor su parte, cabe recordar que la Federación de Sindicatos Municipales presentó el martes el pedido formal para reunirse en paritaria y lamenta que esta reunión no se haya consensuado con anterioridad con los Intendentes y Presidentes de Comunas, para no arribar a la negociación colectiva con la presión que imponen los últimos datos del IPEC. Por nota dirigida al Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional José Freyre, la Federación exigió el cumplimiento de la Ley 9.996 de Paritaria Municipal. Efectivamente, la inflación de septiembre se ubicó en el 3%, lo que implica que no habrá una baja significativa ya que el promedio mensual del año es del 4,2% y la inflación Interanual es del 53,7%. Estos datos muestran que la pequeña recuperación obtenida con el adelantamiento de la última cuota del 35% ya perdió un 2,8%, y así el salario quedó nuevamente debajo de la inflación, lo que es un nuevo golpe al ingreso familiar y en consecuencia al poder adquisitivo, por el incremento desmesurado de los gastos más comunes para la subsistencia de las familias trabajadoras. Los alimentos crecieron por arriba del 58%, vestimentas 67% y 65% los gastos en educación. El Secretario General de FESTRAM Claudio Leoni aseguró que: “Este año logramos recuperar la mitad del salario perdido en el 2020. Con una inflación proyectada en un 4% mensual, el último trimestre del año acumulará un 12%. Y junto al deterioro del 8% que venimos arrastrando, el cierre de la política salarial dependerá en gran medida de la fecha de reapertura del próximo año, más que de los porcentajes para ganarle a la inflación que son muy claros, como así también de la situación fiscal de Municipios y Comunas que luce entre las mejores de la última década". La Federación anunció que el próximo martes a las 10 habrá una reunión de los paritarios sindicales para analizar las acciones a seguir si no hay una urgente respuesta al pedido de convocatoria.