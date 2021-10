El lunes se paga complemento del salario familiar de ANSeS

La directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, ratificó que el lunes próximo se pagará el complemento mensual para el salario familiar, que duplica el monto de las Asignaciones Familiares. La medida beneficia a trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo, con ingresos familiares de hasta 115.062 pesos; monotributistas de las categorías A, B, C y D y titulares de la Prestación por Desempleo.

"El 25 de octubre es la fecha en la cual se va a estar depositando el complemento mensual para el Salario Familiar, que es de carácter permanente. Estamos reconociendo y poniendo en valor el esfuerzo y el trabajo de más de 2,1 millones de trabajadoras y trabajadores argentinos. Es una medida muy importante y más en este marco, en el que estamos discutiendo cómo cuidar el bolsillo de los argentinos", enfatizó Raverta, en declaraciones a un canal de noticias.

Además, destacó que esta medida representa, en octubre, "un aumento del 100% de las Asignaciones Familiares de estos trabajadores".

Así, los trabajadores con ingresos familiares de hasta $78.454 y monotributistas A, B o C, que hoy perciben una asignación familiar de $5.063, pasarán a cobrar en octubre $10.126 pesos, por cada hija o hijo.

En tanto, los trabajadores con ingresos familiares entre $78.454 y $115.062 y monotributistas D, que cobran una asignación familiar de $3.415, pasarán a cobrar en octubre $6830 por cada hija o hijo.

Por otra parte, al referirse a la unificación de la Tarjeta Alimentar con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la titular de la ANSeS señaló que esa decisión "tiene que ver con pensar una Argentina donde los chicos y chicas vuelvan a comer con sus padres en sus casas, con que las madres puedan ir a los comercios de cercanía en sus barrios y elegir allí los mejores precios y la calidad de sus alimentos".

La funcionaria también se refirió a la cautelar presentada ante la Justicia por Juntos por el Cambio, para suspender la aplicación del programa Más Cultura: sostuvo que "es una triste noticia, pero que no sorprende".

"Hay mucho egoísmo, porque si hubo dos sectores afectados en la pandemia, uno fue el de la cultura; hablamos de artistas, productores, cines, teatros, en términos de poder trabajar. Y el otro, el de los jóvenes, en términos de la socialización, ya que sacrificaron su tiempo para cuidar a los mayores. Dejaron de encontrarse con sus amigos, ir a los recitales y a todos sus espacios para poder cuidar a sus abuelos, abuelas y padres", concluyó Raverta.