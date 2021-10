Analizarán la necesidad de crear “Jardines Universitarios”

Durante la mañana de este viernes, se llevó adelante un encuentro en el Concejo Municipal, entre los concejales, la secretaria de Educación Mariana Andereggen, el presidente del Consejo Universitario Rafaela (CUR) Ignacio López y la directora del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, Laura Culzoni, con el objetivo de analizar la posibilidad de concretar en el ámbito de la ciudad el proyecto de Resolución presentado por el bloque de Cambiemos, para crear “Jardines Universitarios”.

El primero en hacer uso de la palabra, fue el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, quien manifestó que “cuando planteamos lo de los jardines universitarios, no hablamos de que sean necesariamente municipal, sino trabajarlo en conjunto y que el municipio sea un actor más dentro del CUR también; esta idea surge porque por distintas situaciones fuimos conociendo chicas, principalmente mamás que han tenido que dejar sus estudios por no poder cursar cuando son mamás jóvenes y por ahí no tienen los recursos para llevar a los chicos a un lugar o a veces ni siquiera hay opciones de lugares en los horarios que tienen de cursado; también están las que no tienen la suerte de tener el papá de los chicos o una mamá, una abuela, una tía o alguien que los ayude, o de pagar una persona para que se quede en la casa para poder ir a cursar”, detalló. Y continuó: “Lamentablemente en la mayoría de los casos lo que pasa es que se terminan alejando, y después es muy difícil que puedan volver a retomar sus estudios; es una problemática que se repite en todo el país, lo vimos en distintos lados y en algunos lugares fue surgiendo está posibilidad”.

El edil, avanzó respecto a otras experiencias similares y dijo que “mucho surge directamente de algunas universidades, como es el caso de la Universidad Nacional de Córdoba; nuestra idea era coordinarlo con ustedes, por eso antes de votar el proyecto principalmente lo que hicimos fue llamarlos a ustedes para que lo pensemos en conjunto, sí estamos de acuerdo con el objetivo la idea es coordinar cómo hacerlo y que podamos hacerlo y terminar votando algo ya coordinado con las instituciones y principalmente con CUR”, sostuvo Viotti.



UN PROYECTO SIMILAR

Por su parte, y teniendo en cuenta que en su momento el ISP N°2, había elaborado un proyecto de características parecidas, la directora de la tradicional casa de estudios explicó: “Un proyecto similar a esto que nos están contando, nosotros hace desde el 2013 que lo estamos pensando y fue quedando en la agenda diaria porque en su momento no habíamos encontrado de parte de las autoridades ministeriales, a las cuales nosotros respondemos, que el proyecto pudiera llevarse a la práctica. Es una necesidad real, como lo estaba planteando Leonardo, nosotros habíamos hecho en aquel momento también un relevamiento, encuestas y no solamente a los estudiantes sino también al personal docente con hijos pequeños y el personal que trabaja en el Instituto, había un acuerdo general de la necesidad de un jardín o de una sala multiedad, también lo pensamos, porque los chicos también de seis, siete, ocho años son pequeños y no se pueden quedar solos en la casa, con lo cual sería más amplio lo que pensamos nosotros”, indicó Culzoni.

La directora, acotó que el mayor problema con el que se encontraron, es que generar en el horario nocturno, ya que no existen jardines durante el turno noche.

A su turno, la secretaria de Educación de la ciudad, señaló que “cuando recibí la convocatoria me puse a investigar y como docente del Instituto conocía esta situación, y la verdad es que fue un relevamiento intenso y se elevó el proyecto completo y en ese momento no tuvo respuestas por parte de las entonces autoridades ministeriales. Respecto a lo que planteó Laura, si ustedes revisan, los jardines universitarios que funcionan en otros lugares del país, en casi todos son horarios diurnos, hasta las 20 porque no se aconseja que los niños estén durante la noche fuera de su ámbito, pero más allá de esto tenemos que tener bien en claro que las casa de estudios que integran el CUR, tienen muy diferentes niveles de autonomía y financiamiento, por eso por más de que estemos unidos dentro del Consejo, no es tan sencillo a partir de las diferentes maneras de gobernanza que rigen en cada una”.

Lo cierto, es que los concejales autores de la iniciativa, convinieron aguardar información precisa que se va a relevar, para conocer si la demanda ameritaría avanzar con el proyecto en profundidad, para que sea sostenible en el tiempo.