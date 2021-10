En el Hospital “Doctor Jaime Ferré”, se llevó a cabo ayer una conferencia del equipo de salud. En la misma se habló sobre vacunación, la importancia del cumplimiento de los turnos, hisopados y situación actual de Hospital, entre otros temas.

Diego Lanzotti, director del Hospital, comenzó explicando el operativo que cada vacuna requiere: “Hoy estamos en las 170 mil dosis aplicadas. Este no es cualquier vacunatorio, ni se coloca cualquier vacuna. Pensemos que nosotros empezamos con Sputnik, que venía de una, de cinco, de dos, congeladas a -21°. Después seguimos con Covishield que venía por diez dosis en un frasco a 2°. AstraZeneca que vino por ocho, diez y doce, entre 2° y 8°. Sinopharm, de una, dos, tres, también de distintos grados. Cansino que es única dosis”. “Después llegaron algunas más complejas, como es Moderna, de 14 dosis y finalmente, concebida por los medios como la vacuna más esperada, Pfizer que viene por seis dosis, a -60°. Se transporta a -21° y se procesa, se reconstituye entre 2° y 8°. Estas últimas para primera y segunda dosis”.

Es importante destacar que “cuando alguien pierde el turno, viene en otro horario o no se presenta, modifica los turnos que se otorgan que se construyen en base a un montón de información, como es la comorbilidad, la edad, al tipo de vacuna. Y no es fácil, a veces, abrir un frasco de Moderna porque tenemos que tener 14 personas. Un frasco de Pfizer para que haya seis personas. Eso nos lleva tiempo, trabajo y por eso es de destacar la labor que hacen las personas del vacunatorio”; destacó Lanzotti. “En los últimos días, vacunamos a 4.272 niños entre tres y once años contra el coronavirus, con lo que significó para esos chicos. La sensación de libertad, de vacunarse y empezar a salir, de ver a sus abuelos; y los adolescentes que es una población que siempre fue cuestionada porque no sufren el coronavirus en una forma sintomática, pero son jóvenes que están en movimiento permanente, que desarrollan actividades culturales, deportivas, educativas en todos los medios. Es importante que hayamos llegado a 3.321 Pfizer colocadas y 906 Modernas, que son los adolescentes con comorbilidades, ya con segunda dosis”; resaltó. “Es un esfuerzo muy grande del personal del vacunatorio. Hoy la vacuna es el bien más preciado que tenemos y debemos cuidarla. Por eso, respetar el turno es respetar a la comunidad en general y al otro que vino a buscar su vacuna. Cumpliendo con la responsabilidad individual, nos comprometemos con el otro".



CARNET DE VACUNACIÓN

Asimismo, el Director del Hospital contó que “el vacunatorio ha iniciado un proceso en conjunto con el Ministerio de Salud, donde a los menores de 3 a 11 años, se controla el carnet de vacunación y se completa con las dosis del plan nacional que pueden estar faltándole al niño o niña. Eso también demora el proceso de vacunación, pero intentamos que los niños que acceden hoy al vacunatorio, se vayan con su vacunación completa”. “Eso nos da felizmente el número que mencionaba al principio: 170 mil dosis contra el COVID-19 colocadas en la ciudad. Esto nos representa el 80% de la población vacunada con una dosis y casi el 70% de toda la población vacunada con dos dosis. Este es un dato positivo, mirando hacia el futuro porque los jóvenes y niños tienen una visión de haber sufrido la pandemia de una forma especial que muchas veces no lo han podido manifestar. Esto les empieza a cambiar hasta la cabeza y creo que es muy importante tenerlo en cuenta”.



SITUACIÓN DEL NOSOCOMIO

“Anoche -por el jueves- teníamos el Hospital lleno en internación general de adultos No Covid. No está llena la internación pediátrica, no tenemos casos de pediatría y tampoco tenemos muchos niños internados. La terapia intensiva está a un 50% con politraumatizados, que ya conocemos nuestra historia con los accidentes. En la internación general de adultos, maternidad, clínica y toda la especialidades quirúrgicas, anoche estábamos sin camas, por el hecho de que se ha retomado la actividad. Por eso, el llamado a la responsabilidad individual de cada uno, de retomar los controles de enfermedades crónicas, del cuidado en las actividades diarias para que el Hospital pueda trabajar con fluidez y pueda resolver los problemas de salud de la gente”; informó Lanzotti.



HISOPADOS

En lo que respecta a los actuales casos, el doctor dijo: “Vemos nuestro operativo de hisopados con un 7% de positivos, sobre un 2% o un 3% que veíamos las semanas anteriores. Hoy y ayer hubo una disminución de los positivos”. “Evidentemente esto fue un aumento en un grupo de los casos, que tienen la características de ser en su mayoría asintomáticos y el 85% no vacunados. El asintomático se detecta porque uno insiste en el hisopado”. “Estos números de hisopados se dan a expensas de que uno insistió en que se mantenga el ritmo de hisopados. Debemos seguir con los hisopados, con los controles de contactos estrechos, porque es una manera de proteger a la población general”; enfatizó Lanzotti.



CEPAS Y NUEVOS CASOS

“Hay una normativa del Ministerio de Salud de que todas las muestras se manden a secuenciar. Eso demora aproximadamente diez días, y hasta ahora, las cepas que tenemos en Rafaela, no son Delta”; remarcó. En tanto, “tenemos 43 positivos en la última semana, que representa el siete por ciento de positividad. Estamos en un número bajo. Era esperable esto. Tenemos una población no inmunizada todavía, que es esta que estamos inmunizando en estos días, por lo que el virus durante un tiempo más va a circular. Uno encuentra estos positivos porque los sale a buscar. La mayoría de los casos son asintomáticos”; concluyó Lanzotti.