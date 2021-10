Una joven contó cómo una herramienta de Instagram la ayudó a superar un ataque de ansiedad

Dormir, comer, mudarse, conectarse a una clase, rendir un examen, tener una cita, entre otras cosas, son todas situaciones que pueden llegar a provocar un ataque de ansiedad. Ante esta situación, muchas personas recurren a gente de confianza, a alguien que los escuche o simplemente los aconseje para superar ese momento. Eso fue lo que le sucedió a @ValeMolinaO, una usuaria de Twitter que compartió su experiencia."Hoy tenía un ataque de ansiedad, estaba sola en casa y yo muchas veces no sé cómo gestionar la situación. Yo sigo a una chica en ig (Instagram) que da consejos ante las crisis, pero no me acordaba cómo se llamaba", comenzó relatando la usuaria.Para intentar encontrarla, escribió la palabra "ansiedad" en el buscador de Instagram. En ese momento, la plataforma le mostró una alerta que le avisaba que se habían ocultado publicaciones con el hashtag #ansiedad "para proteger a nuestra comunidad". Sin embargo, debajo de esta advertencia la plataforma le ofrecía la posibilidad de "obtener ayuda". "Yo en plena crisis, le di obtener ayuda a ver qué podía pasar", continuó la joven.La red social, entonces, le ofreció tres opciones: habla con un amigo; habla con un voluntario de una línea de ayuda; o busca formas de sentirte mejor.Es por ello que la usuaria eligió la opción de hablar con un voluntario en línea: "Yo estaba mal, muy asustada y dije me da igual si me cobran o lo que sea, necesito hablar con alguien. Le di en esa opción y me apareció un tel (teléfono), marqué y no se alcanzan a imaginar lo feliz que me sentí de haber llamado"."Al otro lado me contestó un muchacho, me saludó y yo solo podía llorar. Me hablaba y me ayudó a hacer ejercicios para estabilizarme, luego pudimos hablar, me escuchó y al final pudimos conversar. Cuando colgué nunca me pude sentir tan bien de haber buscando esa palabra en ig", aseguró la usuaria.Por último, la joven concluyó: "Aunque sea una red social superficial y bla bla, muchas veces en momentos de crisis no sabemos cómo actuar y que en redes sociales, que es algo que tenemos en nuestras manos tan fácil, te brinden un tipo de ayuda como esa, me parece algo que se les valora y que merece ser compartido. A mí me ayudó hoy más de lo que se imaginan".El hilo de Twitter completo se puede leer accediendo al siguiente enlace: https://twitter.com/ValeMolinaO/status/1448285822638231559?s=20