En abril del próximo año se inaugurará la Variante Rafaela

El intendente Luis Castellano participó este sábado de la habilitación de un nuevo tramo de la Autopista de la RN 34, en donde el gobernador Omar Perotti, confirmó que con el actual ritmo de obra, la Variante Rafaela debería estar finalizada en abril del 2022. Al respecto, el titular del Ejecutivo rafaelino dijo: “Esto, lo que significa para todos los rafaelinos es ver concretada una realidad que viene siendo trabajada con Omar y que venimos gestionando desde hace muchísimo tiempo, por la cantidad de accidentes, de fallecidos. Recién hablábamos con Omar, con Martín Racca y con Roberto (Mirabella) también, lo que significa a nivel de salud y los inconvenientes que genera la cantidad de accidentes en la ruta y en el mismo hospital. Coordinar y combinar estas dos cosas y entenderlas desde el punto de vista de la salud, del cuidado, de la seguridad vial es impresionante”.

El mandatario rafaelino hizo hincapié en lo que esta obra impacta desde otros aspectos también: “Es importante la generación de empleo, la posibilidad de dejar que la ciudad esté dividida dos tercios para el este y un tercio para el oeste, con más de 33.000 habitantes viven al oeste de la ruta 34 y cruzan todos los días entre camiones y entre una de las rutas que vincula el norte y el centro del país, por lo que esta obra tiene una importancia histórica, clave para el desarrollo de Rafaela y para terminar con esa herida que ha sido siempre la ruta en el medio de la ciudad”.



MIRADA ESTRATÉGICA

Y METROPOLITANA

El intendente Castellano hizo referencia al impacto de esta obra en “la ciudad metropolitana” y señaló: “Esta es una obra que la comenzó a gestionar el gobernador Omar Perotti cuando era intendente y siempre la pensó y la pensamos a nivel metropolitano, a nivel región. La ruta 34, de hecho estamos parados sobre el puente de ingreso a nuestra localidad hermana de Susana y así podemos pensar desde el cruce de Angélica hasta Sunchales e incluso extendernos más; la llamamos la Autopista de la producción, y realmente es eso, porque acá confluyen una cantidad impresionante de productores y empresas. Por eso, la importancia de los caminos 5 y 6, no solo como conectividad entre la actual ruta y la variante, sino además para la generación de suelo industrial qué tanto necesitan nuestras empresas para mudarse del casco urbano de la ciudad ese sector”, destacó. “Esta obra, claramente tiene una vinculación directa con la región y con la producción, que es la clave del desarrollo que tenemos aquí en esta región, en esta en esta ciudad, y eso lo ha entendido muy bien el gobernador y lo ha entendido el ministro y el presidente, en el apoyo de una obra clave para el desarrollo”, finalizó Castellano.



MIRADA SANITARIA

También formó parte de la comitiva el actual subsecretario de salud y candidato a concejal por Hacemos Santa Fe, Dr. Martín Racca, quien habló de la importancia de esta obra desde el punto de vista de la salud pública: “Le agradecí al gobernador recién por tomar decisiones que tengan que ver con la productividad, con el empleo, con la mejora de la infraestructura, pero quién me discute que esto no es una obra que tiene que ver con la salud; claramente acá se están ahorrando un montón de accidentes de tránsito y esos costos en los accidentes de tránsito nadie los puede calcular”.

“La verdad que hemos recibido muchísimos accidentes en mi trayectoria como médico de guardia, que probablemente ahora no la tengamos y sacar la circulación de camiones, sacar al tránsito pesado de prácticamente una arteria que es como una avenida más de Rafaela, es muy importante. Ni hablar respecto a que también tenemos mucha accidentología dentro de la ciudad, no solo en la ruta, así que bienvenido este tipo de obras; como médico de guardia repito, agradecidísimo”, sostuvo el Dr. Racca.