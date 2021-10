Médicos denuncian precarización en el Hospital por capricho del Voluntariado

Un inusual conflicto que se generó hace al menos más de un mes, y que tiene como perjudicados a los médicos que integran el Servicio de Tocoginecología del Hospital Dr. "Jaime Ferré", saltó a la luz ayer a través de una nota pública en la que se cuestiona la decisión de la conducción del Voluntariado. Si bien el director del centro de salud, Diego Lanzotti, se había propuesto intervenir en busca de una solución, la falta de avances llevó a los profesionales a divulgar este problema que afecta al servicio.

"Queremos hacer de público conocimiento un problema que estamos atravesando como Servicio de Tocoginecología del Hospital Jaime Ferre. Frente a la situación por todos conocida de pandemia, nuestros servicios de Maternidad y Pediatría del Hospital Jaime Ferré de Rafaela fueron trasladados de nuestros espacios habituales de trabajo y estos se ocuparon para atender pacientes Covid de toda la comunidad. Debido a esto y por falta de espacio físico para la permanencia de los médicos tocoginecólogos y obstétricas que realizan actividades diarias y de guardia activa de 24 hs, se decidió en conjunto con la gente del Voluntariado, nuestro servicio y Dirección, la ocupación momentánea de un espacio que pertenece al hospital y por lo tanto es propiedad del estado provincial", explica en el primer tramo. Ese espacio "fue cedido hace años al Voluntariado, que lo destina para guardar las donaciones que recibe y que entrega a la población de la ciudad y la región, que en su mayoría fue y es atendida por nosotros los trabajadores del hospital, desde el servicio de limpieza, camilleros, enfermeros, médicos, administrativos, directivos y personal de lavadero". Además, ese mismo lugar es utilizado por las damas del Voluntariado para "realizar reuniones y trabajos de manualidades".

En este marco, desde el Servicio de Tocoginecología reconocieron que "en pandemia todo se transformó: lugares, trabajo, compañeros, todos entendimos este nuevo escenario, y todos nos adaptamos a los constantes cambios que nos tocaron vivir; nadie más que los trabajadores de la salud conoce el significado de las palabras resiliencia, adaptación, transformación, desde marzo 2020 hasta hoy".

Tras destacar la disminución de los casos de Covid que se advierte en la actualidad, señala que "el Hospital esta nuevamente adaptándose para afrontar una posible tercera ola de la cepa Delta, buscando armar una UTI pediátrica y manteniendo las camas de UTI adultos que hasta ahora existen". En tal sentido, el Servicio de Tocoginecología no volverá "a recuperar el espacio que tenía anteriormente ya que está ocupado por otros servicios y necesidades".

"Si bien sabemos que nuestra situación actual es momentánea, las señoras del Voluntariado decidieron de igual manera que debemos desalojar ese lugar en forma inmediata porque ellas necesitan reunirse allí, no en otro lugar, solo ese, a pesar de las propuestas de algún otro espacio de reunión", plantearon los médicos tocoginecólogos sin ocultar el malestar.

A pesar que "la Dirección y el SAMCo han estado mediando en esta situación" no se han logrado "resultados positivos ya que el Voluntariado aduce necesitar ese espacio inmediatamente". Ante esta negociación sin avances, a los profesionales del Servicio de Tocoginecología que cumplen guardia activa de 24 horas instalarse "en un conteiner fuera del hospital, solventado por el SAMCo lo que afecta nuestro trabajo que como saben es diurno, nocturno, arriesgando hasta nuestra seguridad personal y también quedando totalmente alejados de nuestro espacio de trabajo habitual, sala de internación, sala de partos y quirófano, con lo que esto implica ante una posible urgencia".

"Queremos hacerlo público ya que nos parece ilógico y hasta irracional que el Voluntariado no pueda esperar un tiempo para una mejor organización, que esto sea tan urgente y resaltar los malos tratos permanentes hacia nosotros, a raíz de esta situación conflictiva, reclamando un lugar cedido en otra situación, donde una pandemia era impensada y actualmente ocupado por personal de salud que trabaja para y por los pacientes, que durante estos tiempo se han adaptado y olvidado de toda cuestión personal, arriesgando en cada minuto su salud física, mental y la de sus familias", se lamentan desde el servicio perjudicado.

En el final, plantean una serie de interrogantes. "¿Dónde está la caridad? ¿Hasta dónde llega la buena voluntad? ¿Por qué no se piensa en el otro? ¿El personal de salud que trabaja 24 hs no puede tener un lugar digno para trabajar y descansar? ¿Por qué el trabajo del Voluntariado momentáneamente no puede realizarse fuera del Hospital? ¿Cuál es la urgencia de realizar estas reuniones cuando la población y el Hospital están preocupados por otras cosas como una nueva ola, familiares fallecidos, problemas económicos y sociales que nos ha dejado el Covid? ¿Qué aprendizaje les dejó realmente la pandemia?" se preguntan al denunciar lo que consideran una situación injusta con prioridades invertidas. "Quisimos hacer pública esta situación, reflexionando acerca de las prioridades y el verdadero significado de empatía", concluye.