Rafaela tendrá una Terapia Intensiva Pediátrica con riesgo moderado

El equipo de Salud que integran autoridades de la Municipalidad de Rafaela y del Gobierno provincial anunciaron ayer que se avanza en el armado de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) en la estructura del Hospital "Dr. Jaime Ferré", que incluye la capacitación del personal de distintas áreas afectadas a este nuevo servicio.“En el marco de la disminución de casos de Covid-19, la Dirección del Hospital Rafaela y la Comisión Ejecutiva del SAMCo, establecieron como prioridad el desarrollo de procesos de atención No Covid. Analizando las necesidades, se priorizó trabajar distintas acciones inherentes a la Medicina Crítica; por lo que las autoridades del SAMCo, Dirección del Hospital, Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, la Región de Salud y la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Rafaela, han acordado iniciar una capacitación polimodal y reconversión de un área del Hospital para la atención de complejidad pediátrica. Esto indica que en un corto plazo el Hospital Doctor Jaime Ferré cuente con una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)”, explicó Diego Lanzotti, director del efector de salud pública.Al mismo tiempo, Lanzotti continuó: “Rafaela tendrá una UCIP de nivel 2 o de moderado riesgo, la cual permitirá la internación de pacientes pediátricos, de 1 mes hasta 14 años, que se encuentren en estado crítico actual o inminente, con posibilidades de recuperación parcial o total; que requieran para su supervivencia de servicios integrales de atención médica y de enfermería en forma permanente y constante, además de equipos e instrumental que aseguren el adecuado control del tratamiento de los niños”.En cuanto a los recursos humanos afectados al funcionamiento de esta nueva unidad, comentó: “Comenzamos a trabajar desde hace tres semanas en la capacitación. Esto significó -en una primera etapa- trasladar a más de 20 enfermeras y enfermeros para estudiar y trabajar con casos pediátricos en el Hospital de Niños Orlando Allassia durante dos meses completos. La siguiente instancia prevista es la del grupo de kinesiólogos y nutricionistas, con el mismo objetivo. El intercambio comprende el arribo a la ciudad de instructores del Ministerio de Salud y Hospital Alassia para capacitar (teoría y simulación) a más de 40 personas; empezando a conectar en la próxima etapa a los planteles de imagenología y terapia”.“La división de enfermería, las áreas de kinesiología, nutrición, terapia de adultos, pediatría, mantenimiento, bioingeniería, 107, guardia, compras y suministros, tesorería, laboratorio y en general, todos los sectores del Hospital, han tomado el compromiso de llevar este proyecto vital para Rafaela y la Región, con el máximo esfuerzo”; cerró Lanzotti.TERAPIA NIVEL 2Por su parte, la terapista pediátrica Sonia Peirano, detalló: “Esta terapia va a ser un nivel 2. Este nivel necesita cirujanos generales, anestesistas pasivos de 24 horas, neurocirujanos, imágenes, laboratorio y tomografía, que es todo con lo que cuenta el Hospital. Un servicio de pediatría que funciona muy bien y que realmente hasta ahora está haciendo este trabajo de buena forma. Desde Santa Fe hasta Reconquista no hay terapia pediátrica intensiva. Por ello, todo se deriva. Y muchas veces no se llega en condiciones para el paciente”.“Se contará con seis camas en total; una de ella será para aislamiento. Vamos a tener un lugar para estabilizar y poder resolver situaciones en la ciudad. Lo que no se pueda resolver, se derivará al Hospital de Niños. Poder contar con este lugar es de suma importancia”; remarcó Peirano.HISTÓRICO“Puedo describir, habiendo trabajado como jefe de guardia pediátrica en el Hospital, la angustia que se genera cuando hay que derivar a un paciente pediátrico. Cuando encontrás la cama en Santa Fe, no está la ambulancia; cuando está la ambulancia y la cama, no tenés el médico que lo traslade. Realmente como médico, la angustia que se genera es tremenda. Tener hoy la decisión política, la herramienta y el recurso humano para poder llevarlo adelante, es algo que se debe aplaudir y celebrar. Esto es histórico. Es mejorar la salud para Rafaela y la región”; aseguró Martín Racca.“Sabemos que más allá de lo edilicio, lo que marca la diferencia es el recurso humano, la atención con calidad y a la altura de las necesidades. Esto es una gran conquista, una importante noticia sobre todo pensando en las personas que pasaron por la situación de tener a un niño o niña internada”; finalizó el subsecretario de Salud."El trabajo es arduo, sin embargo, la respuesta del personal es excelente, con la convicción de afrontar la solución de una necesidad histórica de la comunidad y la región" se destacó desde la Región de Salud en un comunicado.