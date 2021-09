Atilra pidió la intervención del Gobierno por SanCor

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) pidió ayer la intervención del gobierno nacional en la cooperativa láctea SanCor que tiene su casa central en la ciudad de Sunchales. A través de un comunicado, el gremio que lidera Héctor Ponce alertó que la ex cooperativa que se encuentra en crisis desde hace años puede desaparecer, lo que se traducirá en la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Además, destaca que hay grupos de inversores interesados en adquirir la firma láctea.

La Carta del Consejo Directivo Nacional dirigida al presidente, Alberto Fernández con copia a la vicepresidente Cristina Kirchner y a los ministros de Producción, Matías Kulfas, de Economía, Martín Guzmán y de Agricultura, Luis Basterra, señala en su primer tramo que "la empresa SanCor C.U.L. atraviesa una larga y profunda crisis que pone en riesgo su misma subsistencia como fuente de producción y trabajo". Se trata de una "entidad pionera del cooperativismo en el interior del país que tiene una importancia social, histórica y política que excede el marco de la industria láctea y el plano estrictamente laboral, afectando un amplio espectro que involucra la actividad de una vasta región de sus zonas de influencia".

"Su eventual desaparición conllevaría consecuencias de enormes efectos negativos, cuya magnitud no puede ni debe ser ajena a la responsabilidad que le cabe asumir no solo a los directivos de la empresa, sino también a la industria láctea en general, y -afectando el tejido social de toda una región- a nuestro Gobierno Nacional que, vale aclarar, ha dado muestras de predisposición inicial para avanzar sobre el tema, y por ello entendemos también que su intervención no debe quedar a mitad de camino", sostiene el comunicado de Atilra.

El sindicato consideró que a pesar de la crisis profunda, "el prestigio de la marca SanCor se mantiene, continúa y afirma, basada en la noble calidad de los productos elaborados por sus trabajadores y trabajadoras, productos que siguen siendo requeridos por los consumidores a través de una demanda permanente, a tal punto que, por falta de insumos, la empresa no puede cumplir con los pedidos provenientes tanto del interior como del exterior del país".

Atilra remarca que existen "inversores interesados que mantienen reuniones con las autoridades de la Cooperativa, a fin de arribar a un posible acuerdo que hasta ahora no han logrado". "En resguardo y protección de la fuente de trabajo y el equilibrio socio económico de su amplia zona de influencia, resulta sin dudas necesaria la intervención virtuosa del Estado que propicie un mayor acercamiento, facilitando las herramientas e instrumentos necesarios para su concreción" planteó el sindicato lácteo.

En ese sentido, destacó que "juegan a favor de la reactivación los poderosos factores como el prestigio de la marca, la nobleza y calidad de los productos, la capacidad y experiencia del plantel que interviene en su elaboración, la demanda permanente, el interés de grupos inversores y la existencia y posibilidad de incorporar materia prima".

"Ante la ausencia y silencio de las autoridades de la empresa frente a sus dependientes a quienes no les dan ningún tipo de explicación, hemos brindado orientación, apoyo y contención permanente a nuestras/os afiliadas/os, paliando y acompañando las situaciones de angustia y depresión que viven, evitando y sofocando conatos de agresión y violencia social; y brindado también cobertura asistencial de salud a sus familias, pese a que la empresa no deposita a favor de la obra social los montos correspondientes a aportes y contribuciones para tal fin", planteó el gremio.

"Llegados a este punto, destacamos que hasta el momento solo las y los trabajadores, la entidad sindical y la obra social han puesto todo de sí bregando por la continuidad de la empresa, sin que se advierta una equitativa reciprocidad de esfuerzo de parte de los demás actores sociales", subrayó.

Finalmente, Atilra solicitó "la intervención de las autoridades nacionales para resolver el tema de fondo y reactivar la empresa cooperativa antes que sea demasiado tarde".