Bajas importantes en Los Pumas

El cuerpo médico del seleccionado argentino de rugby informó este jueves que los jugadores Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Bautista Delguy están lesionados y no estarán disponibles para los próximos encuentros de Los Pumas en el Rugby Championship. Los tres jugadores abandonarán la concentración de Los Pumas en Australia y regresarán a sus clubes de origen.El back rosarino De la Fuente sufrió un desgarro en el aductor derecho y el wing Delguy padece un desgarro en el isquiotibial derecho, lesiones que sufrieron en el encuentro que Los Pumas perdieron el domingo pasado frente a los All Blacks (0-39).En tanto, el back tucumano Orlando, que no participó aún del certamen al sufrir una pubalgia, fue descartado definitivamente al agudizarse la lesión que padece.EQUIPO CONFIRMADOEl seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, presentará seis variantes para jugar el sábado ante Nueva Zelanda, en la ciudad australiana de Brisbane y a partir de las 7, por la cuarta fecha del Rugby Championship, sobresaliendo el ingreso de Santiago Carreras por el lesionado Nicolás Sánchez, según lo anunció el entrenador Mario Ledesma.En ese sentido y respecto del equipo que viene de perder 39-0 ante los All Blacks en Perth, Ledesma hará cuatro cambios entre los backs y dos en los forwards, ya sea por lesiones o cuestiones tácticas.El cordobés Carreras irá en lugar de Sánchez, quien sufrió un esguince de tobillo y conformará la pareja de medios junto a Gonzalo Bertranou, completándose los cambios entre los backs con los ingresos de Lucio Cinti por Matías Moroni, Santiago Chocobares por Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli por Bautista Delguy. En el pack de forwards las variantes con respecto al cotejo de Perth serán el ingreso de Juan Martín González por Rodrigo Bruni y Tomás Lavanini por Guido Petti.Argentina formará con Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Bofelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás lavanini y Matías Alemanno; Santiago Medrano, Julián Montoya y Facundo Gigena.Los suplentes serán: Santiago Socino, Carlos Muzzio, Enrique Pieretto, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo García, Domingo Miotti y Matías Moroni.Argentina perdió los tres cotejos que jugó en Champiosnhip 2021, en Porth Elizabeth ante Sudáfrica por 12-32 y 10-29 y el del pasado domingo ante Nueva Zelanda 0-39.