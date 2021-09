Quedó al día con un triunfo

Sportivo Norte le ganó como visitante a Florida de Clucellas por 3 a 0 en el partido pendiente de la quinta fecha que disputaron el miércoles por el torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.Los goles del "Negro" fueron convertidos por Damián Maciel, de penal a los 18 del primer tiempo; y por Cristian Arias y Oscar Maldonado, a los 6 y 36 minutos del complemento, respectivamente. A los 20 minutos del primer período los dos se quedaron con 10 jugadores, por las expulsiones de Juan Montenegro en Florida y Agustín Soria, en Sportivo Norte.Cabe recordar que este encuentro se había postergado en abril por la situación de emergencia sanitaria.HOY EN ALDAOEsta noche seguirá la décima fecha con el partido que disputarán en Aldao el local y Peñarol, desde las 21.30 en primera y 20 en Reserva. Al cierre de nuestra edición se jugaban los adelantos entre Bochófilo Bochazo - Unión y Talleres de María Juana - Atlético de Rafaela.El domingo (14 en Reserva y 15.30 en Primera) se completará la jornada con el encuentro saliente entre Argentino Quilmes y 9 de Julio. Los demás cotejos: Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente, Deportivo Ramona vs Sportivo Norte, y Ben Hur vs Deportivo Tacural.SE INICIARÁ EL SENIOREl sábado comenzará el torneo Apertura de Fútbol Senior. La fecha se jugará en cancha de San Isidro de Egusquiza con estos horarios:14 hs.: Quilmes vs. Dep. Bella Italia; 15:30 hs: Dep. Susana vs. Brown de San Vicente y 17 hs.: San Isidro vs. Moreno de Lehmann.Con el arranque del Senior, todos las categorías y torneos de la Liga Rafaelina estarán en marcha, después de una larga inactividad.