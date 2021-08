Genetista Pamela Ronald se convierte en la primera mujer en obtener el Premio Mundial de Agricultura

UC Davis / - Pamela Ronald, profesora distinguida del Departamento de Fitopatología de la Universidad de California, Davis, y del UC Davis Genome Center, ha sido nombrada ganadora del Premio Mundial de Agricultura 2020 por la Confederación Global de Asociaciones de Educación Superior para Ciencias Agrícolas y de la Vida (GCHERA, por sus siglas en inglés). Se convierte en la primera mujer cuyo trabajo es reconocido por este premio.

"Este premio es un honor realmente especial y estoy muy agradecida», «Estoy feliz de ser parte de una comunidad global de científicos agrícolas que ha podido marcar una gran diferencia en la vida de los agricultores".

PAMELA ROLAND

La ceremonia de premiación se realizará virtualmente a las 5 p.m. el 30 de noviembre de la Universidad Agrícola de Nanjing, provincia de Jiangsu, China. GCHERA también nombró conjuntamente al profesor Zhang Fusuo de la Universidad Agrícola de China como laureado este año.

Ronald es reconocida por su historial de importantes descubrimientos en genética molecular vegetal. En 1995, aisló un receptor inmunitario clave que reveló un nuevo mecanismo con el que las plantas y los animales detectan y responden a la infección. Su descubrimiento en 2006, con el científico de plantas de UC Davis, David Mackill, de un gen de tolerancia a la inmersión del arroz facilitó el desarrollo de variedades de arroz de alto rendimiento y tolerantes a las inundaciones que han beneficiado a millones de agricultores en el sur y sureste de Asia.

Ronald también dirige el Instituto de Alfabetización Alimentaria y Agrícola en UC Davis, que estableció para brindar a la próxima generación de científicos la capacitación, el apoyo y las herramientas que necesitan para convertirse en comunicadores efectivos e infundir información científicamente sólida en el discurso público.

“La profesora Ronald es extremadamente merecedora de este gran honor”, ​​dijo la decana Helene Dillard de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales. «Los descubrimientos moleculares y los esfuerzos educativos de Pam han revolucionado nuestra comprensión del papel que puede desempeñar la biotecnología en la alimentación del mundo y la protección del medio ambiente".

“Pamela fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. y se está convirtiendo en uno de los líderes y pensadores de la agricultura moderna”, dijo el profesor de UC Berkeley David Zilberman en su carta de nominación. "Ha logrado grandes avances en el desarrollo de soluciones a los principales desafíos agrícolas y su trabajo sobre las actitudes del público hacia la tecnología agrícola amplió nuestro conocimiento e influyó en el mundo real".

Ronald también es una científica clave en el Instituto Conjunto de Bioenergía del Departamento de Energía de los EE. UU., académica afiliada del Centro de Seguridad Alimentaria y el Medio Ambiente de la Universidad de Stanford, y miembro del Instituto de Genómica Innovadora de la UC Berkeley.

Fue nombrada Innovadora de National Geographic y una de las 100 personas más influyentes del mundo en biotecnología por Scientific American. Con sus colaboradores, recibió el Tech Award 2012 por el uso innovador de la tecnología en beneficio de la humanidad. Ronald fue coautora del libro Tomorrow’s Table con su esposo, Raoul Adamchak, agricultor orgánico y ex gerente de UC Davis Student Farm. En él, se habla de la necesidad de alimentar a una población en crecimiento sin destruir más el medio ambiente. Su charla TED de 2015 ha sido vista por más de 1.8 millones de personas. En 2019, recibió el Premio de Liderazgo ASPB, un doctorado honorario de la Universidad Agrícola de Suecia, y fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias.

Frases de Pamela Ronald sobre OGMs

“La obsesión con los genes que hay en la comida sólo es una distracción de otros problemas mucho más importantes… ¿Cómo podemos reducir el uso de insumos tóxicos? ¿Cómo podemos alimentar a las personas pobres y malnutridas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los agricultores tengan acceso a semillas y de que los consumidores puedan permitirse comprar comida?” – Fuente: MIT – Tech Review, 2017 (traducido)

"Mira, no te estoy pidiendo que me creas. La ciencia no es un sistema de creencias. Mi opinión no importa. Veamos la evidencia. Después de 20 años de estudio cuidadoso y revisión rigurosa por parte de miles de científicos independientes, todas las organizaciones científicas importantes del mundo han llegado a la conclusión de que el proceso de ingeniería genética es tan seguro, o más seguro, como los métodos más antiguos de modificación genética." – TED, 2015

“Lo que más me asusta de las fuertes afirmaciones y la desinformación sobre la genética de plantas es que a las personas más pobres, las personas que más necesitan la tecnología, se les puede negar el acceso debido a los miedos y prejuicios de quienes tienen suficiente para comer." TED, 2015

"Existe un amplio consenso científico de que los cultivos transgénicos actualmente en el mercado son seguros para comer. Después de 14 años de cultivo y un total acumulado de 2 mil millones de acres plantados, no se han producido efectos adversos para la salud o el medio ambiente por la comercialización de cultivos transgénicos." – Scientific American, 2011.