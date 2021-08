Series positivas en Concepción

Fabricio Scatena (Corsa), Alejo Cravero (VW Up) y Franco Fauret (VW Up) se llevaron este sábado las series de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la quinta fecha de la temporada 2021. Primero, en cuanto a las pruebas de clasificación, mencionamos que el poleman fue Matías Quaglia (Celta) con un tiempo de 1m40s559/1000. En cuanto a los pilotos de Rafaela, Maximiliano Andreis (Corsa) quedó 15º, Máximo Gauchat (Corsa) 16º, Cristian Vaira (VW Up) 38º y Ricardo Saracco (VW Up) 47º, mientras que el susanense José Luis Costamagna (Ford Ka) clasificó 28º, quedado a 958 milésimas del poleman lo cual grafica la paridad de la categoría.

En las baterías, los mejores resultados los obtuvieron Andreis, que fue cuarto en la tercera manga, y Gauchat, que se ubicó quinto en la primera.

Estos fueron los principales resultados: Primera serie: 1) Fabricio Scatena en 12m32s863/1000, 2) Gabriel Melián, 3) Oscar Dufourc, 4) Matías Cravero, 5) Máximo Gauchat, 6) Pablo Streintemberger. Tuvo una sanción parcial José L. Costamagna, que le restó chances.

Segunda serie: 1) Alejo Cravero en 10m16s008; 2) Pablo Vazquez, 3) Santiago Lantella, Franco Nazzi, 5) Bautista Bustos, 6) Santiago Tambucci...11) Cristian Vaira...16) Ricardo Saracco.

Tercera serie: 1) Franco Fauret en 10m14s402/1000, 2) Luciano González, 3) Tomás Vittar, 4) Maximiliano Andreis, 5) Gastón Fontana, 6) Andrés Calderón.

Con Fauret y Cravero en la primera fila, la final de la Clase 2 del Turismo Pista está pactada a 15 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha este domingo a las 11:05hs.

Respecto a las demás divisiones, Tomás Sniechowski (Fiesta), Lucas Petracchini (Clio) y Jonathan Baldinelli (Onix) fueron los ganadores de las series de la Clase 3, en tanto Adrián Oubiña, Santiago Leguizamón y Diego Varano vencieron en las series de la Clase 1.