Amalia Granata: “nos unen los mismos valores y la misma lucha”

La precandidata a senadora nacional, Amalia Granata, que acompaña al representante del PRO, Federico Angelini, en la lista “Santa Fe nos une, habló de cómo decidió incorporarse a este Frente y con la frontalidad que la caracteriza, indicó: “Este gran Frente surge a través de conversaciones con el PRO, con el radicalismo que lo integra también y con mi espacio Somos Vida, y tiene que ver con que nos unen los mismos valores y la misma lucha, que es luchar contra la corrupción, contra la delincuencia, el narcotráfico y contra los valores que hoy el kirchnerismo está atacando sistemáticamente”.

Respecto a la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe en el Senado Nacional y al rol de los actuales senadores santafesinos, la actual diputada provincial dijo: “Lo vimos la semana pasada con la Ley de Biocombustibles, que han votado en contra de la provincia nuestros propios senadores; lo vimos con el tema de la estatización de la hidrovía, el silencio de nuestros representantes, o lo vemos con el corte a la exportación de carne y el silencio otra vez de nuestros senadores y del gobernador que hoy es candidato también. Por eso, con Federico (Angelini) queremos llevar nuestra voz y nuestras convicciones al Senado, para frenar todos estos ataques sistemáticos”.

Acerca de su desempeño en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Granata señaló: “Yo en esta campaña a senadora nacional, no voy a hablar de mis rivales, sino de lo que yo trabajo donde hoy estoy, para que la gente me vote y me vuelva a elegir. La gente a mí me eligió para que los represente y trabaje y así lo hice, no vine a calentar una banca. En un año y medio de mi gestión en Diputados, he ingresado casi 200 proyectos y soy una de las 10 legisladoras más productiva de la Cámara; proyectos que tienen que ver precisamente con mejorarle la calidad de vida a los santafesinos; proyectos que tienen que ver con medioambiente, proyectos de familia con respecto a la adopción, proyectos referidos a seguridad, proyectos de educación, muchos proyectos vinculados a salud”.

La precandidata a senadora nacional, enfatizó: “Eso tiene que ver no solo con mi trabajo en la Cámara, sino con mi trabajo en la calle, con las recorridas en la provincia, en los barrios, en las instituciones, en los comercios, en las fábricas, donde he hablado con la gente y a través de ese diálogo lo he materializado en esos proyectos que presenté”.



CRITICAS A PEROTTI

Y RODENAS

Amalia Granata, opinó de la cantidad de listas que habrá en estas primarias del 12 de septiembre y dijo: “A mí me da un poco de preocupación que el gobernador sea precandidato y que la vicegobernadora haya pedido licencia y que el Senado Provincial se la haya otorgado para ser candidata. Nuestra provincia está con muchísimas problemáticas, no solo las que he nombrado antes con respecto a la hidrovía o a la exportación de la carne, sino con respecto a seguridad, con los comercios fundidos por la pandemia, tratando de remontar. La verdad, que el gobernador sea precandidato y esté pensando en que banca va a ocupar en un futuro en vez de ocuparse de los problemas de la provincia, y que la vicegobernadora se tome licencia para ser precandidata, es muy preocupante. Quedamos acéfalos de nuestros gobernantes y eso me preocupa”.



DEFENSA DE LA VIDA

“Mi defensa por la vida sigue intacta, mi convicción sigue intacta y yo sigo representando al espacio Somos Vida dentro de este gran frente. Esta ley que han sacado a los ponchazos (Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo) es inconstitucional, porque nuestra Constitución tiene un tratado, el de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, y repito, esta ley la hicieron a los apurones y es claramente inconstitucional. Desde el Senado vamos a seguir luchando por esto que me ha llevado a mí a representar a los santafesinos y por lo que no he renunciado”, finalizó Granata.