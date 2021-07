"Abre una puerta al futuro", dijo Castellano

Mientras tanto, el intendente Luis Castellano también formó parte de la presentación de TecnoPyme, y expresó que “este programa fue presentado por el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología y diseñado por el Gobierno de la Provincia. Abre una puerta al futuro, fundamentalmente, a las capacitaciones ligadas a la tecnología. La transferencia tecnológica a la pequeña y mediana empresa, la capacitación para poder utilizar las herramientas tecnológicas y producir los procesos de transformación que necesita para competir tiene que ver con este programa". "Hay una decisión del gobernador Omar Perotti a partir de entender la lógica que se viene para la producción. En particular, trabajar con entidades intermedias con estas características en donde se puedan derivar los fondos y generar convenios con esas empresas. La articulación institucional, el vínculo público-privado en donde Rafaela es un ejemplo a nivel provincial y nacional, vuelve a ser un actor principal. Esto es una proyección que cada empresa necesita para dar el salto tecnológico y competir en el mundo pospandemia"; agregó. "Hay una complementación muy fuerte en toda la inversión que entre Nación, Provincia y Municipio estamos haciendo en materia de infraestructura para la producción. Es una decisión clara que hemos tomado en conjunto para apoyar, apuntalar y acompañar a nuestros empresarios que vienen haciendo un esfuerzo muy grande, especialmente en pandemia, junto con el sector público. Esto termina potenciando la competitividad de Rafaela en distintos lugares del mundo. Estamos ante un proceso de crecimiento y desarrollo ante la salida de la pandemia. Los indicadores empiezan a mejorar, no solo a nivel de producción, sino también a nivel empleo. En ese sentido, la posibilidad de que muchos y muchas jóvenes puedan conseguir trabajo está dado por las capacitaciones en nuevas tecnologías"; cerró.



Además, Diego Peiretti, presidente de ACDICAR, expresó: “Estoy muy contento por ser la primera ciudad de la provincia que nos ponemos en marcha con este programa y que busca el deseo que tenemos desde lo territorial de poder articular y vincular las instituciones con el sector empresario”. “Hay un montón de instituciones vinculadas a la ciencia y a la tecnología y al sector universitario. Es un espacio donde a partir del diálogo y la coordinación permite que estas instituciones de ciencia y tecnología puedan estar prestando el servicio a las industrias. Participan INTA, INTI, UNRaf, CENTEC y UTN; las mismas van a prestar servicios a más de 40 empresas. Es importante destacar que desde los términos de competitividad el Estado está acompañando con muchas obras e infraestructura que también hacen a la competitividad del sector”; concluyó. Finalmente, Diego Castro, presidente del CCIRR, destacó que “hay más de 40 proyectos presentados y estamos al tope del potencial. Se van a poder desarrollar todos o la gran mayoría. Me parece súper importante y hay que poner en valor una vez más este tipo de cuestiones que tiene Rafaela. Entidades como ACDICAR trabajan muy bien lo público y lo privado y se comunican muy bien con todas las instituciones. Es volver a valorizar eso”.