Rossi cuestionó a Perotti y arde la interna en el peronismo santafesino

El ministro de Defensa y precandidato a senador nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, explicó ayer que su candidatura tiene que ver con la realidad política que atraviesa el peronismo santafesino y sostuvo que su objetivo es "evitar una nueva hegemonía" en la provincia.

Mientras en lo retórico se apeló al concepto de unidad, en la práctica el gobernador Omar Perotti se reunió en la semana con el presidente, Alberto Fernández, y después con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para buscar respaldo a sus candidatos para las elecciones de senadores y diputados nacionales. Finalmente, habrá interna en el PJ santafesino: por un lado, en lo que será la lista del Gobernador, Marcelo Lewandowski y María de los Angeles Sacnun compiten por el Senado y Roberto Mirabella por llegar a la Cámara baja. Por el otro, Rossi y la vicegobernadora, Alejandra Rodenas pulsearán por ser senadores en tanto que la lista del espacio para Diputados es encabezada por el rosarino Eduardo Toniolli.

"Me llevó a ser candidato una mirada puesta en lo que sucedía en el peronismo de la provincia de Santa Fe", indicó Rossi sobre los motivos de su candidatura en declaraciones radiales. Sin embargo, el ministro de Defensa cuestionó al gobernador santafesino, Omar Perotti, al remarcar: "Trabajamos muchísimo en 2019 para que nuestro compañero Omar Perotti fuera gobernador de la provincia de Santa Fe. Nunca imaginé que desde ese lugar él iba a intentar imponer una hegemonía a cualquier costo". En ese sentido, manifestó que hasta que se presentó la lista alternativa a la del oficialismo provincial estaban todos "condenados a ir todos detrás de una lista con una mirada hegemónica y exclusiva del gobernador".

"Se tuvo que poner a él mismo de candidato a senador suplente porque ve que su lista no tiene las posibilidades que tiene que tener", dijo sobre el accionar de Perotti. En este marco, Rossi también cuestionó a su rival en la interna del Frente de Todos al sostener que "(Marcelo) Lewandowski tiene que explicar si dentro de dos años le va a ceder el lugar a Perotti".

Asimismo, explicó que "el peronismo santafesino es multifacético, tiene mucha amplitud y mucho para aportar al proyecto nacional y popular". "Con todos los problemas que tiene la provincia de Santa Fe, el señor se pone como primer senador suplente en las listas", sentenció. Y agregó: "Me parece que ese no es el camino. Por eso con dirigentes muy importantes entendimos que había que presentar una alternativa distinta en la Provincia de Santa Fe que demuestre la pluralidad del peronismo santafesino".

Ni siquiera pasaron 24 horas del cierre de listas y en lo formal aún no comenzó la campaña electoral. Pero Rossi ya encendió la mecha de una bomba cuyas consecuencias en el peronismo santafesino y en la gobernabilidad de la Provincia aún nadie puede dimensionar.

Es que Rossi disparó con todo su arsenal contra Perotti a pesar que tiene compañera en la boleta de prencandidatos al Senado nacional a la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas. ¿De qué manera impactará la ofensiva de Rossi contra el Gobernador en la relación que éste mantiene con su coequiper en el Ejecutivo provincial? Ya se dice que el vínculo está prácticamente roto.

Anoche, en un Facebook Live, Rossi volvió a la carga sin cuartel. "El candidato a senador suplente Perotti tiene que explicar por qué se sentó en la banca para votar el allanamiento a Cristina (Kirchner) y el acuerdo con los fondos buitres", dijo en referencia a la gestión en el Senado del ahora gobernador. Así, buscó en forma indirecta poner en duda la solidez del acuerdo electoral de última instancia alcanzado por Perotti con Cristina, que permitió la inclusión de la senadora María de los Angeles Sacnun en la boleta acompañando a Lewandowski para que busque se reelección. "Lo primero que vas a tener que explicar, senador suplente, es qué votaste en los 4 años como senador, cuántos viajes hiciste al exterior y qué conseguiste en esos viajes. Es hora de rendir cuentas", insistió Rossi.

"Que el gobernador sea candidato es de un riesgo institucional enorme. Está estafando al pueblo santafesino", expresó un encendido ministro de Defensa, que aún tiene dirigentes de su espacio en el gabinete provincial de Perotti, como el actual ministro de Gobierno, Roberto Sukerman. "(Leandro) Busatto -diputado provincial-, senador suplente mío, y Sukerman, que no es candidato sólo por su rol institucional, son los mejores voceros del Gobierno santafesino. La disputa no es por la gestión, es por otra cosa", trató de explicar Rossi los motivos de la interna que pone en riesgo el gobierno santafesino tal como está.

Sobre Juntos por el Cambio, Rossi opinó: "La oposición tiene que explicarle a los argentinos porque en tan pocos años le hicieron tanto daño a la Argentina. Chocaron el auto que le dimos el 10 de diciembre de 2015. No tienen ninguna legitimidad política y social. Tienen que explicarles a los argentinos cuál es la autocrítica que hacen".

Rossi justificó su participación en las PASO del Frente de Todos del distrito en la necesidad de "defender" en el Congreso el "modelo de país" que proponen el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Queremos ir al Congreso a defender el modelo de país que nos proponen Alberto y Cristina, representando absolutamente a todos los sectores de nuestra provincia", expresó Rossi durante una transmisión con la militancia a través de Facebook.

El funcionario consideró que "se necesita una voz fuerte de Santa Fe en el Senado" y remarcó que junto a su compañera de fórmula, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, están "dispuestos a ser esas voces fuertes". "Ese es el camino y el desafío que queremos llevar adelante", remarcó Rossi.

Como parte de su mensaje, el postulante expresó además que a los "líderes nacionales", en referencia al jefe de Estado y la vicepresidenta, "hay que cuidarlos y respetarlos". Asimismo, Rossi aseguró que su frente irá a "competir" en las PASO contra la lista que encabeza Marcelo Lewandowski y "como siempre, aceptaremos el resultado electoral y nos pondremos a trabajar el otro día".