Libertad condicional para Amado Boudou

BUENOS AIRES, 23 (NA). - En 2018, el ex vicepresidente Amado Boudou era condenado a pasar un tiempo en la cárcel de Ezeiza, de donde se fue con libertad domiciliaria en plena pandemia de coronavirus y en medio de la indefinición de la Justicia para resolver si le mantenía o no ese beneficio.

El 7 de agosto de 2018 el Tribunal Oral Federal 4 condenaba a Boudou a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica y el ex funcionario dejaba el tribunal esposado para pasar un tiempo en el penal de Ezeiza.

En abril de 2020, el juez Daniel Obligado le dio la prisión domiciliaria: el argumento fue la vulnerabilidad en la que estaban sus dos hijos menores y que la condena aún no estaba firme.

Sin embargo, en noviembre de ese año la condena quedó firme porque la Corte Suprema rechazó un recurso para revisar su pena pese a lo cual Boudou siguió detenido en su casa.

Los fiscales habían pedido que vuelva a la cárcel y así lo decidió Obligado, pero sometió su decisión a que la misma quedara firme en una instancia superior.

Durante la feria judicial de enero de 2021, Obligado no habilitó el trámite de la causa y se dilató la decisión, aunque llamativamente el juez sí lo hizo para concederle una reducción de diez meses a Boudou por estímulo educativo tras haber realizado una serie de cursos en el penal de Ezeiza.

Mientras la Cámara estaba en plazo para definir si Boudou sigue detenido o no en su casa y habiéndose cumplido el martes pasado el tiempo en que el exfuncionario cumplió las dos terceras partes de la condena, se le dio la libertad condicional.

Boudou podrá acceder a la libertad condicional que se mantendrá mientras no cometa delitos y teniendo la prohibición de salida del país.